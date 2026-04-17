Jika Seorang Perempuan Tidak Memiliki Teman Dekat yang Dapat Diandalkan, Dia Seringkali Menunjukkan 8 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, memiliki setidaknya satu teman dekat yang bisa dipercaya bukan sekadar 'bonus', melainkan kebutuhan emosional yang penting. Teman dekat sering menjadi tempat berbagi, bersandar, dan mendapatkan validasi. Namun, tidak semua orang memiliki hubungan seperti itu.



Seorang perempuan yang tidak memiliki teman dekat yang benar-benar bisa diandalkan sering kali tetap menjalani hidup seperti biasa. Dari luar, mungkin tidak terlihat ada yang berbeda. Tapi menurut psikologi, ada pola-pola perilaku tertentu yang muncul secara tidak sadar sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi tersebut.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat delapan perilaku yang sering muncul.

1. Terlihat Mandiri Berlebihan



Kemandirian adalah hal positif. Namun, dalam kasus ini, kemandirian sering kali berkembang sebagai mekanisme bertahan, bukan pilihan sehat.



Perempuan yang tidak memiliki tempat bersandar cenderung:



Menghindari meminta bantuan

Selalu ingin menyelesaikan semuanya sendiri

Merasa tidak nyaman bergantung pada orang lain



Secara psikologis, ini bisa muncul dari keyakinan bahwa "tidak ada yang benar-benar bisa diandalkan," sehingga dia belajar untuk hanya mengandalkan dirinya sendiri.



2. Sulit Mempercayai Orang Lain



Tanpa pengalaman hubungan dekat yang aman, kepercayaan menjadi sesuatu yang sulit dibangun.



Ia mungkin:



Selalu curiga terhadap niat orang lain

Takut membuka diri

Menganggap kedekatan emosional sebagai risiko



Ini bukan karena dia tidak ingin dekat, tapi karena dia belum memiliki bukti emosional bahwa kedekatan itu aman.



3. Menyimpan Semua Masalah Sendiri



Tanpa teman dekat untuk berbagi, banyak hal akhirnya dipendam.



Akibatnya:



Emosi tidak tersalurkan

Beban mental menumpuk

Ia terbiasa "menelan" perasaan



Dalam jangka panjang, ini bisa memicu stres, kecemasan, bahkan kelelahan emosional.



4. Terlihat Kuat, Tapi Sering Merasa Kesepian



Dari luar, dia mungkin tampak baik-baik saja, bahkan kuat dan stabil. Namun di dalam, ada rasa sepi yang tidak mudah diungkapkan.



Kesepian ini bukan karena tidak punya kenalan, tapi karena:



Tidak punya hubungan yang dalam

Tidak punya tempat untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya



Ini adalah bentuk kesepian emosional, yang sering kali lebih berat daripada kesepian fisik.



5. Overthinking dalam Hubungan Sosial



Karena tidak terbiasa dengan hubungan yang aman, interaksi sosial sering dipenuhi keraguan.



Contohnya:



"Dia benar-benar tulus nggak ya?"

"Aku terlalu banyak ngomong nggak?"

"Mereka sebenarnya suka aku atau cuma basa-basi?"



Overthinking ini muncul karena kurangnya rasa aman dalam relasi interpersonal.