HomeKepribadian
Irfan Ferdiansyah
18 April 2026, 02.13 WIB

Jika Seorang Perempuan Tidak Memiliki Teman Dekat yang Dapat Diandalkan, Dia Seringkali Menunjukkan 8 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang perempuan yang tidak memiliki teman dekat (Freepik/Tirachardz)

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, memiliki setidaknya satu teman dekat yang bisa dipercaya bukan sekadar 'bonus', melainkan kebutuhan emosional yang penting. Teman dekat sering menjadi tempat berbagi, bersandar, dan mendapatkan validasi. Namun, tidak semua orang memiliki hubungan seperti itu.

Seorang perempuan yang tidak memiliki teman dekat yang benar-benar bisa diandalkan sering kali tetap menjalani hidup seperti biasa. Dari luar, mungkin tidak terlihat ada yang berbeda. Tapi menurut psikologi, ada pola-pola perilaku tertentu yang muncul secara tidak sadar sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi tersebut.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat delapan perilaku yang sering muncul.

1. Terlihat Mandiri Berlebihan

Kemandirian adalah hal positif. Namun, dalam kasus ini, kemandirian sering kali berkembang sebagai mekanisme bertahan, bukan pilihan sehat.

Perempuan yang tidak memiliki tempat bersandar cenderung:

Menghindari meminta bantuan
Selalu ingin menyelesaikan semuanya sendiri
Merasa tidak nyaman bergantung pada orang lain

Secara psikologis, ini bisa muncul dari keyakinan bahwa "tidak ada yang benar-benar bisa diandalkan," sehingga dia belajar untuk hanya mengandalkan dirinya sendiri.

2. Sulit Mempercayai Orang Lain

Tanpa pengalaman hubungan dekat yang aman, kepercayaan menjadi sesuatu yang sulit dibangun.

Ia mungkin:

Selalu curiga terhadap niat orang lain
Takut membuka diri
Menganggap kedekatan emosional sebagai risiko

Ini bukan karena dia tidak ingin dekat, tapi karena dia belum memiliki bukti emosional bahwa kedekatan itu aman.

3. Menyimpan Semua Masalah Sendiri

Tanpa teman dekat untuk berbagi, banyak hal akhirnya dipendam.

Akibatnya:

Emosi tidak tersalurkan
Beban mental menumpuk
Ia terbiasa "menelan" perasaan

Dalam jangka panjang, ini bisa memicu stres, kecemasan, bahkan kelelahan emosional.

4. Terlihat Kuat, Tapi Sering Merasa Kesepian

Dari luar, dia mungkin tampak baik-baik saja, bahkan kuat dan stabil. Namun di dalam, ada rasa sepi yang tidak mudah diungkapkan.

Kesepian ini bukan karena tidak punya kenalan, tapi karena:

Tidak punya hubungan yang dalam
Tidak punya tempat untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya

Ini adalah bentuk kesepian emosional, yang sering kali lebih berat daripada kesepian fisik.

5. Overthinking dalam Hubungan Sosial

Karena tidak terbiasa dengan hubungan yang aman, interaksi sosial sering dipenuhi keraguan.

Contohnya:

"Dia benar-benar tulus nggak ya?"
"Aku terlalu banyak ngomong nggak?"
"Mereka sebenarnya suka aku atau cuma basa-basi?"

Overthinking ini muncul karena kurangnya rasa aman dalam relasi interpersonal.

Baca Juga:Pria yang Sangat Produktif di Tempat Kerja tetapi Malas di Rumah Sering Menunjukkan 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

6. Cenderung Menjaga Jarak Emosional

Dia mungkin tetap bersosialisasi, punya banyak kenalan, bahkan terlihat ramah. Tapi ada batas yang tidak mudah ditembus.

Ciri-cirinya:

Jarang berbagi hal pribadi
Menghindari pembicaraan yang terlalu dalam
Menutup diri saat mulai merasa terlalu dekat

Ini adalah bentuk perlindungan diri agar tidak terluka.

7. Sangat Menghargai Koneksi, Tapi Takut Kehilangannya

Menariknya, perempuan dalam kondisi ini sering sangat menghargai hubungan yang tulus. Namun di saat yang sama, dia juga takut kehilangannya.

Akibatnya:

Bisa terlalu berhati-hati
Takut mengecewakan orang lain
Kadang justru menjauh sebelum terlalu dekat

Ini adalah konflik batin antara keinginan untuk dekat dan ketakutan akan kehilangan.

8. Mencari Pelarian dalam Kesibukan atau Aktivitas Lain

Tanpa dukungan emosional dari hubungan dekat, ia mungkin mengalihkan fokus ke hal lain.

Misalnya:

Terlalu fokus pada pekerjaan
Menghabiskan waktu dengan hiburan atau media sosial
Menyibukkan diri agar tidak merasa kosong

Secara psikologis, ini adalah cara untuk menghindari perasaan sepi yang tidak terselesaikan.

Penutup

Tidak memiliki teman dekat yang bisa diandalkan bukan berarti seseorang "bermasalah." Setiap orang punya perjalanan sosial yang berbeda. Namun, penting untuk menyadari bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan koneksi yang aman dan bermakna.

Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal menunjukkan tanda-tanda di atas, itu bukan kelemahan melainkan sinyal bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.

Membangun hubungan yang sehat memang tidak instan. Tapi dengan kesadaran, keberanian untuk membuka diri secara perlahan, dan lingkungan yang tepat, koneksi yang tulus tetap bisa ditemukan.
 

Editor: Candra Mega Sari
Orang yang Selalu Mengingat Nama Biasanya Mengikuti 6 Trik Sederhana Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Selalu Mengingat Nama Biasanya Mengikuti 6 Trik Sederhana Ini Menurut Psikologi

18 April 2026, 00.47 WIB

Hubungan Paling Menantang dalam Hidup Anda Adalah dengan Seseorang yang Menunjukkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Hubungan Paling Menantang dalam Hidup Anda Adalah dengan Seseorang yang Menunjukkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

18 April 2026, 00.38 WIB

Jika Anda Selalu Mengembalikan Keranjang Belanja Anda ke Tempatnya, Menurut Psikologi Anda Memiliki 8 Karakteristik yang Patut Dikagumi Ini - Image
Kepribadian

Jika Anda Selalu Mengembalikan Keranjang Belanja Anda ke Tempatnya, Menurut Psikologi Anda Memiliki 8 Karakteristik yang Patut Dikagumi Ini

18 April 2026, 00.18 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

