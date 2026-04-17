Hubungan Paling Menantang dalam Hidup Anda Adalah dengan Seseorang yang Menunjukkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam hidup, hubungan adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar, namun juga bisa menjadi sumber stres yang paling melelahkan. Tidak semua hubungan berjalan sehat dan seimbang. Bahkan, ada tipe orang tertentu yang secara konsisten menciptakan dinamika hubungan yang sulit, membingungkan, dan menguras energi.



Menurut psikologi, hubungan yang paling menantang sering kali melibatkan individu dengan pola perilaku tertentu yang berulang.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), jika seseorang dalam hidup Anda menunjukkan kebiasaan-kebiasaan berikut, besar kemungkinan Anda sedang berada dalam hubungan yang membutuhkan perhatian ekstra atau bahkan batasan yang tegas.

1. Selalu Menjadikan Diri sebagai Korban



Salah satu tanda paling jelas adalah mentalitas korban. Orang seperti ini cenderung melihat diri mereka sebagai pihak yang selalu dirugikan, tidak peduli situasinya.



Alih-alih bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka akan:



Menyalahkan orang lain

Menghindari refleksi diri

Memutarbalikkan fakta agar terlihat benar



Dalam jangka panjang, ini membuat Anda merasa bersalah terus-menerus, bahkan ketika Anda tidak melakukan kesalahan apa pun.



2. Sulit Mengakui Kesalahan



Dalam hubungan sehat, mengakui kesalahan adalah tanda kedewasaan. Namun, individu yang menantang sering kali:



Defensif berlebihan

Menghindari permintaan maaf

Mengalihkan pembicaraan saat disalahkan



Psikologi menyebut ini sebagai mekanisme pertahanan ego. Masalahnya, tanpa akuntabilitas, konflik tidak pernah benar-benar selesai.



3. Manipulatif secara Emosional



Manipulasi tidak selalu terlihat jelas. Kadang muncul dalam bentuk halus seperti:



"Kalau kamu sayang aku, kamu pasti…"

Memberi silent treatment

Membuat Anda merasa bersalah untuk mengontrol keputusan Anda



Ini bisa membuat Anda kehilangan kepercayaan pada perasaan dan penilaian sendiri.



4. Inkonsisten dalam Sikap dan Perasaan



Hari ini hangat, besok dingin. Kadang sangat perhatian, lalu tiba-tiba menjauh tanpa alasan jelas.



Perilaku ini menciptakan ketidakpastian emosional, yang menurut psikologi bisa memicu kecemasan dan ketergantungan. Anda jadi terus mencoba "menebak" cara agar hubungan tetap stabil.



5. Kurang Empati



Empati adalah fondasi hubungan yang sehat. Tanpanya, hubungan terasa satu arah.



Orang dengan empati rendah cenderung:



Mengabaikan perasaan Anda

Meremehkan masalah Anda

Fokus hanya pada kebutuhan mereka sendiri



Anda mungkin merasa "tidak terlihat" atau tidak dipahami, bahkan setelah menjelaskan berkali-kali.



6. Sering Mengkritik atau Merendahkan



Kritik yang membangun itu sehat. Tapi jika seseorang terus:



Menyindir

Membandingkan Anda dengan orang lain

Menjatuhkan kepercayaan diri Anda



Itu bukan lagi kritik, itu pola merendahkan.



Dalam jangka panjang, ini bisa merusak harga diri dan membuat Anda mempertanyakan nilai diri sendiri.