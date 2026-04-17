Logo JawaPos
Kepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
18 April 2026, 00.47 WIB

Orang yang Selalu Mengingat Nama Biasanya Mengikuti 6 Trik Sederhana Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang selalu mengingat nama orang lain (Freepik)

JawaPos.com - Mengingat nama seseorang mungkin terdengar sepele, tetapi dalam praktiknya justru menjadi salah satu keterampilan sosial yang paling sulit dikuasai. Banyak orang merasa canggung ketika lupa nama lawan bicara, bahkan setelah baru saja diperkenalkan. Padahal, dalam hubungan sosial dan profesional, mengingat nama bisa memberi kesan kuat: perhatian, rasa hormat, dan ketertarikan yang tulus.

Menariknya, menurut psikologi, kemampuan ini bukan soal bakat alami semata. Orang-orang yang tampak "hebat mengingat nama" biasanya hanya menggunakan beberapa strategi sederhana dan kabar baiknya, siapa pun bisa mempelajarinya.

Dilansir dari laman Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat enam trik yang sering mereka gunakan:

1. Mereka Benar-Benar Mendengarkan Saat Perkenalan

Masalah utama kenapa kita lupa nama bukan karena memori buruk, tapi karena kurang fokus saat mendengar nama tersebut.

Sering kali, saat seseorang memperkenalkan diri, pikiran kita justru sibuk:

Memikirkan apa yang akan kita katakan selanjutnya
Menilai penampilan lawan bicara
Atau bahkan terdistraksi oleh lingkungan sekitar

Orang yang mudah mengingat nama melakukan kebalikannya. Mereka memberi perhatian penuh pada momen perkenalan. Dalam psikologi, ini disebut active listening, mendengar dengan kesadaran penuh.

2. Mereka Mengulang Nama Secara Langsung

Salah satu trik paling sederhana tapi sangat efektif adalah mengulang nama setelah mendengarnya.

Contoh: "Senang bertemu denganmu, Rina."

Pengulangan ini membantu otak memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke memori yang lebih stabil. Selain itu, ini juga memberi sinyal positif kepada lawan bicara bahwa Anda memperhatikan.

3. Mereka Mengaitkan Nama dengan Sesuatu

Otak manusia lebih mudah mengingat sesuatu yang memiliki asosiasi. Karena itu, orang yang pandai mengingat nama sering menghubungkannya dengan:

Orang lain yang memiliki nama sama
Karakter fiksi
Ciri khas tertentu (misalnya pekerjaan atau hobi)

Contoh: "Doni — seperti teman saya di kampus dulu."

Teknik ini disebut association, dan merupakan salah satu metode paling kuat dalam meningkatkan daya ingat.

4. Mereka Menggunakan Nama dalam Percakapan

Alih-alih hanya menyebut nama sekali, mereka menyelipkannya beberapa kali secara natural dalam percakapan.

Contoh:

"Jadi, Rina, kamu kerja di bidang apa?"
"Menarik sekali, Rina."

Penggunaan berulang ini memperkuat jejak memori sekaligus membuat interaksi terasa lebih personal.

5. Mereka Memvisualisasikan Nama

Beberapa orang menggunakan teknik visualisasi, membayangkan sesuatu yang berkaitan dengan nama tersebut.

Misalnya:

Nama "Bunga" → membayangkan bunga secara literal
Nama "Arif" → membayangkan seseorang yang bijak

Menurut psikologi kognitif, otak lebih mudah mengingat gambar dibandingkan kata abstrak. Dengan "mengubah" nama menjadi gambaran visual, peluang untuk mengingatnya meningkat.

6. Mereka Tidak Takut Bertanya Ulang

Ini mungkin terdengar sederhana, tapi banyak orang justru menghindarinya karena takut terlihat tidak sopan.

Padahal, orang yang ahli dalam mengingat nama justru berani berkata:

"Maaf, boleh saya ingatkan lagi namanya?"

Dari sudut pandang psikologi sosial, kejujuran seperti ini justru lebih dihargai daripada berpura-pura ingat. Dan yang paling penting, ini memberi kesempatan kedua untuk benar-benar menyimpan nama tersebut.

Kenapa Mengingat Nama Itu Penting?

Mengingat nama bukan hanya soal memori, tapi juga tentang hubungan manusia. Ketika seseorang mendengar namanya disebut:

Mereka merasa diakui
Merasa dihargai
Lebih terbuka dalam berinteraksi

Dalam dunia profesional, hal ini bisa berdampak besar, mulai dari membangun jaringan hingga menciptakan kesan pertama yang kuat.

Penutup

Kemampuan mengingat nama bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh "orang dengan ingatan tajam." Ini adalah keterampilan yang bisa dilatih dengan kebiasaan kecil namun konsisten.

Dengan mendengarkan lebih fokus, mengulang, mengaitkan, dan berani bertanya ulang, siapa pun bisa menjadi lebih baik dalam mengingat nama. Dan sering kali, perubahan kecil ini sudah cukup untuk membuat hubungan sosial terasa jauh lebih hangat dan bermakna.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
4 Kepribadian Tersembunyi dari Orang yang Punya Kebiasaan Datang ke Bandara Lebih Awal, Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

4 Kepribadian Tersembunyi dari Orang yang Punya Kebiasaan Datang ke Bandara Lebih Awal, Menurut Psikologi

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore