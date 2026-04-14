Jika Anda Bisa Menjauhi 7 Perilaku Ini, Anda Akan Menarik Cinta yang Jauh Lebih Sehat Menurut Psikologi

JawaPos.com - Cinta yang sehat bukan sekadar soal menemukan orang yang tepat, tetapi juga menjadi pribadi yang siap untuk menjalin hubungan yang matang. Dalam psikologi, kualitas hubungan sangat dipengaruhi oleh pola pikir, kebiasaan emosional, dan perilaku sehari-hari seseorang. Tanpa disadari, beberapa perilaku yang kita anggap “normal” justru bisa menghambat datangnya hubungan yang sehat dan penuh kehangatan. Jika Anda ingin menarik pasangan yang lebih stabil, penuh empati, dan dewasa secara emosional, langkah pertama adalah memperbaiki diri sendiri. Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (12/4), terdapat tujuh perilaku yang perlu Anda jauhi jika ingin membangun cinta yang lebih sehat.

1. Terlalu Bergantung Secara Emosional



Mengandalkan pasangan untuk memenuhi semua kebutuhan emosional adalah salah satu kesalahan terbesar dalam hubungan. Ketika kebahagiaan Anda sepenuhnya bergantung pada orang lain, hubungan menjadi tidak seimbang dan cenderung menekan.



Psikologi menyebut ini sebagai emotional dependency, di mana seseorang kehilangan kemandirian emosionalnya. Hubungan yang sehat justru terbentuk dari dua individu yang sama-sama utuh, bukan saling “mengisi kekosongan”.



Solusi:

Belajarlah merasa cukup dengan diri sendiri. Bangun kebahagiaan dari dalam, bukan dari validasi pasangan.



2. Takut Sendiri hingga Memaksakan Hubungan



Banyak orang bertahan dalam hubungan yang tidak sehat hanya karena takut kesepian. Padahal, rasa takut ini sering kali membuat seseorang menerima perlakuan yang tidak pantas.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan fear of abandonment. Ketakutan ini mendorong seseorang untuk menoleransi hal-hal yang sebenarnya merugikan dirinya.



Solusi:

Pahami bahwa kesendirian bukanlah kegagalan. Justru dari sana Anda bisa mengenal diri lebih dalam dan menyiapkan diri untuk hubungan yang lebih baik.



3. Tidak Memiliki Batasan (Boundaries)



Tanpa batasan yang jelas, seseorang cenderung mengorbankan diri demi pasangan. Hal ini bisa berujung pada kelelahan emosional dan hilangnya identitas diri.



Batasan bukan berarti egois, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri.



Solusi:

Belajarlah mengatakan “tidak” tanpa rasa bersalah. Hubungan yang sehat selalu menghargai batasan masing-masing.



4. Terlalu Ingin Menyenangkan Orang Lain



Perilaku people-pleasing sering kali terlihat seperti kebaikan, tetapi sebenarnya bisa merusak hubungan. Ketika Anda selalu mengutamakan orang lain, Anda mengabaikan kebutuhan diri sendiri.



Akibatnya, hubungan menjadi tidak autentik karena Anda tidak benar-benar menjadi diri sendiri.



Solusi:

Berani jujur terhadap perasaan dan kebutuhan Anda. Orang yang tepat akan menerima Anda apa adanya.



5. Membawa Luka Masa Lalu Tanpa Disembuhkan



Trauma atau pengalaman buruk dari hubungan sebelumnya bisa memengaruhi hubungan baru. Misalnya, menjadi terlalu curiga, mudah cemburu, atau sulit percaya.



Dalam psikologi, ini dikenal sebagai emotional baggage.



Solusi:

Sembuhkan diri terlebih dahulu. Refleksi, terapi, atau journaling bisa membantu Anda memahami dan melepaskan luka lama.



6. Kurang Komunikasi yang Jujur



Komunikasi yang buruk adalah akar dari banyak masalah hubungan. Menyimpan perasaan, menghindari konflik, atau berkomunikasi secara pasif-agresif hanya akan memperkeruh keadaan.



Hubungan yang sehat membutuhkan kejujuran, bahkan ketika itu terasa tidak nyaman.



Solusi:

Latih komunikasi yang terbuka dan empatik. Dengarkan, bukan hanya untuk membalas, tetapi untuk memahami.



7. Tidak Mengenal Nilai Diri Sendiri



Jika Anda tidak menyadari nilai diri, Anda cenderung menerima perlakuan yang kurang baik. Anda mungkin merasa “tidak pantas” mendapatkan cinta yang sehat.



Padahal, cara orang lain memperlakukan Anda sering kali mencerminkan bagaimana Anda menghargai diri sendiri.



Solusi:

Bangun self-worth. Kenali kelebihan Anda, hargai diri sendiri, dan jangan takut menetapkan standar dalam hubungan.



Penutup



Cinta yang sehat bukanlah sesuatu yang datang secara kebetulan. Ia adalah hasil dari kesadaran diri, pertumbuhan emosional, dan keberanian untuk meninggalkan pola lama yang tidak lagi sehat.



Dengan menjauhi tujuh perilaku di atas, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Ingat, hubungan terbaik datang ketika Anda tidak lagi mencarinya dari rasa kekurangan, melainkan dari rasa utuh dalam diri.





Karena pada akhirnya, cinta yang sehat bukan tentang menemukan seseorang yang “melengkapi”, tetapi seseorang yang berjalan berdampingan dengan versi terbaik dari diri Anda.***