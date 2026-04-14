Orang yang Tumbuh dengan Perasaan Tidak Menarik Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini Tanpa Disadari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua luka terlihat jelas. Ada yang tumbuh diam-diam sejak kecil, tertanam dalam cara seseorang memandang dirinya sendiri. Salah satunya adalah perasaan “tidak menarik”—bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara keseluruhan sebagai pribadi.



Perasaan ini sering kali bukan muncul begitu saja. Ia bisa terbentuk dari komentar masa kecil, perbandingan sosial, pengalaman ditolak, atau standar kecantikan yang tidak realistis. Seiring waktu, keyakinan ini mengendap dalam pikiran bawah sadar dan memengaruhi perilaku sehari-hari.



Menariknya, banyak orang tidak menyadari bahwa perilaku mereka hari ini sebenarnya merupakan cerminan dari rasa tidak percaya diri yang sudah lama tertanam. Dalam psikologi, ini berkaitan erat dengan konsep self-image dan core beliefs—keyakinan dasar tentang diri sendiri.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (12/4), terdapat 7 perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang yang tumbuh dengan perasaan tidak menarik, tanpa mereka sadari:



1. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Mereka cenderung terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain—baik secara fisik, pencapaian, maupun kehidupan sosial. Namun, perbandingan ini hampir selalu berujung pada kesimpulan negatif tentang diri sendiri.



Alih-alih melihat keunikan diri, mereka fokus pada apa yang “kurang.” Hal ini memperkuat keyakinan bahwa mereka memang tidak cukup baik.



2. Sulit Menerima Pujian



Ketika seseorang memuji mereka, respons yang muncul sering kali bukan rasa senang, melainkan ketidaknyamanan.



Mereka mungkin:



Menganggap pujian itu tidak tulus

Merasa orang lain hanya “bersikap baik”

Langsung menyangkal (“Ah, nggak kok”)



Dalam psikologi, ini terjadi karena pujian bertentangan dengan keyakinan internal mereka. Otak cenderung menolak informasi yang tidak sesuai dengan “cerita lama” tentang diri.



3. Menghindari Perhatian



Orang dengan perasaan tidak menarik sering kali merasa tidak nyaman menjadi pusat perhatian.



Mereka mungkin:



Enggan berbicara di depan umum

Menghindari foto

Tidak suka tampil menonjol



Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena ada ketakutan akan dinilai—dan keyakinan bahwa penilaian itu akan negatif.



4. Terlalu Keras Mengkritik Diri Sendiri



Self-talk mereka cenderung sangat keras dan negatif. Kesalahan kecil bisa diperbesar, sementara keberhasilan sering diabaikan.



Contohnya:



“Aku selalu salah.”

“Aku memang nggak menarik.”

“Pantes aja orang nggak notice aku.”



Dalam jangka panjang, pola pikir ini bisa memperkuat rasa rendah diri dan bahkan berkontribusi pada kecemasan sosial.



5. Sulit Percaya Bahwa Orang Lain Tertarik pada Mereka



Ketika ada seseorang yang menunjukkan ketertarikan, mereka justru merasa curiga atau tidak percaya.



Pikiran yang sering muncul:



“Kenapa dia suka sama aku?”

“Pasti ada maksud lain.”

“Dia belum tahu aku yang sebenarnya.”



Ini bukan soal kurangnya kesempatan, tapi karena mereka tidak merasa “layak” untuk disukai.



6. Berusaha Menyenangkan Semua Orang



Untuk mengkompensasi rasa tidak menarik, mereka sering mencoba menjadi “sempurna” dalam hal lain—misalnya dengan selalu menyenangkan orang lain.



Mereka:



Sulit berkata “tidak”

Takut mengecewakan

Mengorbankan kebutuhan sendiri



Secara tidak sadar, mereka berharap nilai diri mereka datang dari penerimaan orang lain.



7. Menarik Diri atau Menutup Diri Secara Emosional



Sebagian orang merespons rasa tidak percaya diri dengan menarik diri dari hubungan sosial atau emosional.



Mereka mungkin:



Menjaga jarak dalam hubungan

Takut membuka diri

Menghindari kedekatan emosional



Ini adalah mekanisme perlindungan: jika tidak terlalu dekat, maka risiko ditolak terasa lebih kecil.



Kenapa Ini Penting untuk Disadari?



Perilaku-perilaku ini sering dianggap sebagai “kepribadian,” padahal sebenarnya adalah hasil dari pengalaman dan keyakinan yang bisa diubah.



Dalam psikologi, kesadaran adalah langkah pertama untuk perubahan. Ketika seseorang mulai menyadari pola ini, mereka bisa mulai:



Mengganti self-talk negatif

Membangun citra diri yang lebih sehat

Belajar menerima diri secara utuh

Penutup



Merasa tidak menarik bukanlah fakta—itu adalah persepsi yang terbentuk dari pengalaman. Dan seperti semua persepsi, ia bisa berubah.



Setiap orang memiliki nilai, daya tarik, dan keunikan masing-masing yang tidak selalu terlihat oleh diri sendiri. Kadang, yang perlu diubah bukanlah penampilan atau kepribadian, tetapi cara kita melihat diri sendiri.