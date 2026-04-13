Menginginkan Hubungan yang Lebih Dekat dengan Anak-Anak yang Sudah Dewasa? Tinggalkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Seiring waktu, peran orang tua berubah. Anak-anak yang dulu bergantung sepenuhnya kini tumbuh menjadi individu dewasa dengan kehidupan, nilai, dan keputusan mereka sendiri.
Namun, tidak semua orang tua berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Tanpa disadari, beberapa perilaku justru menciptakan jarak emosional.
Menurut psikologi, hubungan yang sehat antara orang tua dan anak dewasa dibangun atas dasar rasa hormat, kepercayaan, dan batasan yang jelas.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (11/4), jika Anda ingin hubungan yang lebih hangat dan dekat, berikut adalah 8 perilaku yang sebaiknya ditinggalkan.
1. Terlalu Mengontrol Kehidupan Mereka
Saat anak masih kecil, mengatur hidup mereka adalah bagian dari tanggung jawab. Tapi ketika mereka dewasa, kontrol yang berlebihan justru terasa mengekang.
Memberi saran itu wajar, tetapi memaksakan kehendak bisa membuat mereka menjauh. Anak dewasa ingin dihargai sebagai individu yang mampu membuat keputusan sendiri.
Kuncinya: Beralih dari “mengatur” menjadi “mendukung”.
2. Sering Mengkritik atau Menghakimi
Komentar seperti “Harusnya kamu begini” atau “Kenapa kamu tidak seperti orang lain?” bisa melukai, bahkan jika niatnya baik.
Psikologi menunjukkan bahwa kritik terus-menerus dapat merusak kepercayaan diri dan membuat seseorang enggan terbuka.
Kuncinya: Ganti kritik dengan empati dan komunikasi yang membangun.
3. Tidak Menghargai Batasan (Boundaries)
Anak dewasa membutuhkan ruang pribadi—baik secara emosional maupun fisik.
Masuk ke urusan mereka tanpa izin, terlalu sering menelpon, atau menuntut mereka selalu tersedia bisa terasa melelahkan.
Kuncinya: Hormati batasan mereka seperti Anda ingin batasan Anda dihormati.
4. Menggunakan Rasa Bersalah (Guilt-Tripping)
Kalimat seperti “Mama sudah berkorban banyak untuk kamu” atau “Kamu sekarang lupa sama orang tua” dapat menciptakan tekanan emosional.
Alih-alih mendekatkan, ini justru membuat hubungan terasa berat dan tidak tulus.
Kuncinya: Bangun hubungan berdasarkan kasih, bukan rasa bersalah.
5. Sulit Menerima Perbedaan
Anak dewasa mungkin memiliki pandangan hidup, pilihan karier, atau gaya hidup yang berbeda dari Anda.
Menolak atau meremehkan pilihan mereka hanya akan memperlebar jarak.
Kuncinya: Terima bahwa perbedaan adalah bagian alami dari pertumbuhan.
6. Terlalu Ikut Campur dalam Masalah Pribadi
Ingin membantu adalah hal yang baik. Tapi terlalu ikut campur, terutama dalam hubungan, keuangan, atau keputusan besar, bisa terasa invasif.
Anak dewasa perlu belajar dari pengalaman mereka sendiri.
Kuncinya: Tawarkan bantuan, tetapi biarkan mereka yang menentukan apakah mereka membutuhkannya.
7. Tidak Mau Mengakui Kesalahan
Banyak orang tua merasa sulit mengatakan “maaf” kepada anaknya. Padahal, ini adalah salah satu cara paling kuat untuk membangun kembali hubungan.
Psikologi menunjukkan bahwa kerendahan hati memperkuat ikatan emosional.
Kuncinya: Mengakui kesalahan bukan melemahkan otoritas, tetapi memperkuat hubungan.
8. Mengharapkan Mereka Selalu Memenuhi Harapan Anda
Harapan yang tidak realistis dapat menjadi beban besar bagi anak.
Mereka mungkin merasa bahwa kasih sayang Anda bergantung pada pencapaian atau pilihan mereka.
Kuncinya: Cintai mereka apa adanya, bukan karena mereka memenuhi ekspektasi.
Penutup
Membangun hubungan yang dekat dengan anak yang sudah dewasa bukan tentang mempertahankan kendali, tetapi tentang belajar melepaskan dengan bijak.
Hubungan terbaik terjadi ketika orang tua mampu bertransformasi—dari pengarah menjadi pendamping, dari pengontrol menjadi pendukung.
Perubahan mungkin tidak mudah, tetapi setiap langkah kecil menuju sikap yang lebih terbuka, penuh empati, dan menghargai akan membawa Anda lebih dekat dengan anak Anda.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026