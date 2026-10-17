KPK Temukan Rp 934 Juta dalam Tong Biru di Rumah Adik Bupati Klaten

Petugas menunjukan barang bukti gentong berisi uang terkait OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang tunai Rp934 juta yang disimpan dalam sebuah tong berwarna biru di rumah Hanaku Agni Sadewo, adik kandung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Uang tersebut menjadi salah satu barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. KPK menduga tong biru itu digunakan untuk menyimpan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, uang tersebut ditemukan di kediaman Hanaku.

“Rp934 juta ini ditemukan di kediaman HAS (Hanaku) selaku adik kandung Bupati yang disimpan dalam sebuah tong berwarna biru yang ada di rumah yang bersangkutan,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10) malam.

Selain uang dalam tong biru, penyidik menyita uang tunai Rp300 juta yang disimpan dalam sejumlah amplop serta 5.972 yuan. Dengan demikian, total uang yang diamankan dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) tersebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar.

“Dari rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga berhasil mengamankan barang bukti berupa dokumen,” ujar Taufik.

Uang Diduga Berasal dari Berbagai Klaster Saat ditanya mengenai asal uang yang disimpan dalam tong biru, Taufik menjelaskan bahwa uang tersebut telah bercampur sehingga belum dipisahkan berdasarkan klaster perkara.

“Untuk klasternya, ini sudah bercampur,” ujarnya.