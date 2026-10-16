KPK Pamerkan Uang Rp 1,2 Miliar dari OTT Bupati Klaten, Ratusan Juta Disimpan di Dalam Tong Biru

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sejumlah Rp 1,2 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, pada Kamis (15/10). Bahkan, terdapat uang ratusan juta yang ditemukan tersimpan di dalam tong biru.

"Dari rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, Tim KPK turut mengamankan barang bukti berupa dokumen hingga uang tunai dengan total mencapai Rp 1,2 miliar," kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10).

Taufik mengungkap, dalam operasi senyap yang mengamankan 23 orang di wilayah Klaten, Surakarta, dan Jakarta, tim KPK mengamankan uang senilai Rp 934 juta di kediaman adik Bupati Klaten, Hanaku Agni Sadewo (HAS). Uniknya, uang tersebut disimpan di dalam tong berwarna biru.

"Senilai Rp 934 juta ditemukan di kediaman Sdr. HAS, yang disimpan dalam sebuah tong berwarna biru," ungkapnya.

Selain itu, KPK juga mengamankan uang senilai sekitar Rp 300 juta di dalam sejumlah amplop. Tak hanya itu, KPK juga menemukan valuta asing sejumlah Rp 16 juta.

"Senilai 5.972 Yuan atau sekitar Rp 16 juta," jelasnya.

Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative (MWC) Muhammad Amin Wahyu Utomo.