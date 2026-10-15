Hamenang Wajar Ismoyo Diperiksa oleh KPK di Mapolresta Klaten, Kapolresta Jamin Tak Ada 'Gangguan'

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang dilaporkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah tersebut di Markas Kepolisian Resor Kota Klaten, Jawa Tengah, Kamis (15/10).

Kepala Polresta Klaten Komisaris Besar Polisi Ari Cahya Nugraha membenarkan kabar mengenai pemeriksaan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo oleh tim penyidik KPK.

Meski demikian, Ari belum dapat menyampaikan secara detail informasi tersebut mengingat sampai saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung.

"Sampai hari ini terkonfirmasi demikian. Namun, saya juga belum ketemu karena saya tidak mau mengganggu tim yang sedang bekerja. Kami hanya menyediakan tempat dan melaksanakan pengamanan terbuka," katanya, dikutip dari Antara.

Mengenai pemeriksaan yang dilakukan di Mapolresta Klaten, ia memberikan dukungan penuh dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses pemeriksaan awal.

"Polresta Klaten memberikan dukungan kepada teman-teman KPK untuk dapat melaksanakan pemeriksaan di Mapolresta Klaten," katanya.

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