Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 16 Oktober 2026 | 04.36 WIB

Profil Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang Kena OTT KPK: Mantan Jurnalis jadi Politikus PDIP

Hamenang Wajar Ismoyo saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Instagram @hamenang) - Image

Hamenang Wajar Ismoyo saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Instagram @hamenang)

JawaPos.com - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjadi sorotan setelah terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum meniti karier politik bersama PDI Perjuangan (PDI-P) hingga menjabat bupati, Hamenang pernah bekerja sebagai jurnalis televisi nasional.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

"Benar, masih berproses," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (15/10).

Selain Hamenang, KPK juga turut mengamankan salah seorang ASN Pemerintah Kabupaten Klaten dan pihak swasta dalam kasus ini.

"KPK mengamankan PN, ASN Pemkab Klaten dan pihak-pihak swasta," ungkap Setyo.

Lantas, siapakah sosok Hamenang?

Pria kelahiran Klaten, 26 November 1988, itu mengawali perjalanan kariernya dari sejumlah pekerjaan sebelum terjun ke politik pada 2014. Ia kemudian menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Klaten, menjadi ketua dewan, hingga terpilih sebagai bupati untuk periode 2025–2030.

Hamenang mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Klaten. Ia bersekolah di SDN Jatipuro 1, SMPN 6 Klaten, dan SMA Negeri 2 Klaten sebelum melanjutkan pendidikan ke Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada 2011. Sebelum masuk ke dunia politik, Hamenang sempat bekerja sebagai teller bank dan wartawan televisi nasional.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rekam Jejak Bupati Klaten Hamenang, Politikus PDIP, Meniti Karier dari DPRD, Kini Kena OTT KPK - Image
Kasuistika

Rekam Jejak Bupati Klaten Hamenang, Politikus PDIP, Meniti Karier dari DPRD, Kini Kena OTT KPK

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.44 WIB

KPK OTT 20 Orang Termasuk Bupati Klaten Terkait Dugaan Penerimaan Barang dan Suap ke BPK - Image
Kasuistika

KPK OTT 20 Orang Termasuk Bupati Klaten Terkait Dugaan Penerimaan Barang dan Suap ke BPK

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.48 WIB

KPK Benarkan OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo - Image
Kasuistika

KPK Benarkan OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.26 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore