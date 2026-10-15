Profil Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang Kena OTT KPK: Mantan Jurnalis jadi Politikus PDIP

JawaPos.com - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjadi sorotan setelah terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum meniti karier politik bersama PDI Perjuangan (PDI-P) hingga menjabat bupati, Hamenang pernah bekerja sebagai jurnalis televisi nasional.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

"Benar, masih berproses," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (15/10).

Selain Hamenang, KPK juga turut mengamankan salah seorang ASN Pemerintah Kabupaten Klaten dan pihak swasta dalam kasus ini.

"KPK mengamankan PN, ASN Pemkab Klaten dan pihak-pihak swasta," ungkap Setyo.

Lantas, siapakah sosok Hamenang?

Pria kelahiran Klaten, 26 November 1988, itu mengawali perjalanan kariernya dari sejumlah pekerjaan sebelum terjun ke politik pada 2014. Ia kemudian menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Klaten, menjadi ketua dewan, hingga terpilih sebagai bupati untuk periode 2025–2030.

Hamenang mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Klaten. Ia bersekolah di SDN Jatipuro 1, SMPN 6 Klaten, dan SMA Negeri 2 Klaten sebelum melanjutkan pendidikan ke Universitas Atma Jaya Yogyakarta.