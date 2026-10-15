Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

JawaPos.com - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah turut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penerimaan barang dan jasa, serta suap ke oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kasus itu, total 20 orang terjaring KPK, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

"Jadi pihak-pihak dari ASN BPK ada dua orang (yang terjaring OTT), benar salah satunya adalah Kepala (BPK) Perwakilan Jawa Tengah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/10).

Selain ASN dari Pemerintah Kabupaten Klaten maupun BPK, Budi mengatakan bahwa ada pihak swasta yang turut terjaring OTT.

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Ia belum merincikan kasus dugaan korupsi yang dilakukan 20 orang yang tertangkap tangan ini.

Dalam kasus BPK, Budi hanya menyebut bahwa kasus ini berkaitan dengan kegiatan audit lembaga tersebut terhadap Pemkab Klaten.

"Dugaan pemberian yang dilakukan oknum di pemerintah Kabupaten Klaten kepada oknum di BPK yang berkaitan dengan proses-proses audit yang BPK lakukan kepada pemerintah Kabupaten Klaten," pungkasnya.

Sebelumnya,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan total sebanyak 20 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. OTT dilakukan terkait dugaan penerimaan barang dan jasa, serta suap ke oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).