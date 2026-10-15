Rekam Jejak Bupati Klaten Hamenang, Politikus PDIP, Meniti Karier dari DPRD, Kini Kena OTT KPK

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. (klaten.go.id)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, pada Kamis (15/10).
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya tangkap tangan terhadap kepala daerah di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
"Benar," singkat Setyo dikonfirmasi JawaPos.com.
Setyo belum mengungkap lebih jauh pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut. Diduga pihak-pihak yang terjaring OTT tersebut saat ini tengah dalam pemeriksaan intensif.
"Detailnya silakan ke Jubir," tegasnya.
Hamenang Wajar Ismoyo merupakan politikus PDI Perjuangan yang meniti karier politik melalui lembaga legislatif. Sebelum terpilih sebagai Bupati Klaten untuk masa jabatan 2025–2030, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Klaten selama periode 2019–2024.
Hamenang lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 26 November 1988. Latar belakangnya sebagai politikus daerah mengantarkannya menapaki sejumlah posisi di pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan hingga akhirnya dipercaya memimpin Kabupaten Klaten.
Hamenang mengenyam bangku sekolah di SMA Negeri 2 Klaten pada 2003–2006. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia melanjutkan studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada 2006–2011 dan berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom).
Sebelum aktif sebagai pejabat publik, Hamenang telah terlibat dalam berbagai organisasi. Pada 2009–2011, ia mengemban tugas sebagai Sekretaris Koperasi Petani Tembakau Indonesia (KOPTI). Selanjutnya, ia dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Duta Wisata Indonesia (AWINDO) Klaten untuk periode 2010–2014.
Keterlibatannya dalam organisasi juga mencakup bidang kebudayaan dan kepemudaan. Hamenang pernah menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Mas dan Mbak Jawa Tengah pada 2012–2014. Ia kemudian memimpin Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Klaten selama periode 2020–2025 serta menjadi Dewan Pertimbangan Mas dan Mbak Jawa Tengah pada 2020–2023.
Perjalanan politik Hamenang di tingkat daerah dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Klaten untuk periode 2014–2019. Pada periode berikutnya, ia memperoleh kepercayaan untuk menduduki posisi Ketua DPRD Kabupaten Klaten selama 2019–2024.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022