Rekam Jejak Bupati Klaten Hamenang, Politikus PDIP, Meniti Karier dari DPRD, Kini Kena OTT KPK

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, pada Kamis (15/10).

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya tangkap tangan terhadap kepala daerah di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

"Benar," singkat Setyo dikonfirmasi JawaPos.com.

Setyo belum mengungkap lebih jauh pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut. Diduga pihak-pihak yang terjaring OTT tersebut saat ini tengah dalam pemeriksaan intensif.

"Detailnya silakan ke Jubir," tegasnya.

Profil Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Hamenang Wajar Ismoyo merupakan politikus PDI Perjuangan yang meniti karier politik melalui lembaga legislatif. Sebelum terpilih sebagai Bupati Klaten untuk masa jabatan 2025–2030, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Klaten selama periode 2019–2024.

Hamenang lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 26 November 1988. Latar belakangnya sebagai politikus daerah mengantarkannya menapaki sejumlah posisi di pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan hingga akhirnya dipercaya memimpin Kabupaten Klaten.

Hamenang mengenyam bangku sekolah di SMA Negeri 2 Klaten pada 2003–2006. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia melanjutkan studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada 2006–2011 dan berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom).

Sebelum aktif sebagai pejabat publik, Hamenang telah terlibat dalam berbagai organisasi. Pada 2009–2011, ia mengemban tugas sebagai Sekretaris Koperasi Petani Tembakau Indonesia (KOPTI). Selanjutnya, ia dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Duta Wisata Indonesia (AWINDO) Klaten untuk periode 2010–2014.

Keterlibatannya dalam organisasi juga mencakup bidang kebudayaan dan kepemudaan. Hamenang pernah menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Mas dan Mbak Jawa Tengah pada 2012–2014. Ia kemudian memimpin Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Klaten selama periode 2020–2025 serta menjadi Dewan Pertimbangan Mas dan Mbak Jawa Tengah pada 2020–2023.