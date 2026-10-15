KPK Benarkan OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, pada Kamis (15/10).
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya tangkap tangan terhadap kepala daerah di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
"Benar," singkat Setyo dikonfirmasi JawaPos.com.
Setyo belum mengungkap lebih jauh pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut. Diduga pihak-pihak yang terjaring OTT tersebut saat ini tengah dalam pemeriksaan intensif.
"Detailnya silakan ke Jubir," tegasnya.
OTT tersebut merupakan yang kedua kali dilakukan KPK dalam satu pekan ini. Lembaga antirasuah sebelumnya melakukan OTT di lingkungan BNPB, pada Selasa (13/10).
Dalam operasi senyap di lembaga penanggulangan kebencanaan itu, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya, adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan; Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK, Gabriel Purwaka Sigit (GPS); Tenaga Ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga; serta dua pihak swasta Gery P dan Syifa NG.
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