KPK OTT 20 Orang Termasuk Bupati Klaten Terkait Dugaan Penerimaan Barang dan Suap ke BPK

Hamenang Wajar Ismoyo saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Instagram @hamenang)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan total sebanyak 20 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. OTT dilakukan terkait dugaan penerimaan barang dan jasa, serta suap ke oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Selain itu ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/10).
Ia menerangkan, para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten.
"Salah satunya adalah Bupati Klaten," kata Budi.
Sedangkan untuk pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini para pihak itu sedang menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Selain mengamankan para pihak, ia mengatakan bahwa tim KPK juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai.
"Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar," tandas Budi.
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