Terjaring OTT KPK, Sestama BNPB Rustian Punya Harta Rp 3,5 Miliar, Didominasi Tanah dan Bangunan

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian, pada Selasa (13/10). Rustian diamankan tim penindakan KPK bersama 13 orang lainnya dalam operasi senyap di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Rustian diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Lembaga antirasuah sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut.

"Telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang," kata Budi Prasetyo di sela-sela Jelajah Media 2026 di Jogjakarta, Selasa (13/10) malam.

KPK belum mengungkap secara rinci dugaan keterlibatan Rustian dalam operasi senyap yang mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 1,4 miliar hingga logam mulia tersebut.

Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam sesuai KUHP untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut.

Harta Kekayaan Rustian Senilai Rp 3,5 Miliar

Rustian memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 3.555.584.422. Hal itu sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 20 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.

Harta Rustian didominasi atas tanah dan bangunan sebanyak lima bidang yang tersebar di wilayah Bogor dan Pekanbaru. Total aset berupa properti milik Rustian senilai Rp 1.729.712.000.

Selain itu, Rustian mengklaim memiliki alat transportasi sebanyak tiga unit kendaraan, di antaranya berupa Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016, Toyota Rush tahun 2018, dan Toyota Raize tahun 2023. Aset kendaraan milik Rustian dilaporkan senilai Rp 705.000.000.