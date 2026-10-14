Sestama BNPB Tinggalkan Gedung KPK Tanpa Kenakan Rompi Oranye, Tidak Jadi Tersangka?

Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Rabu (14/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian meninggalkan area Gedung Merah Putih KPK tanpa mengatakan satu patah kata pun.
Pantauan JawaPos.com di lokasi, Rustian yang mengenakan kemeja putih dengan masker putih meninggalkan gedung KPK dengan cepat tanpa mengenakan rompi oranye khas tersangka KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Rustian sempat diamankan dan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
"Benar, salah satu yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan secara intensif di gedung Merah Putih KPK adalah Sestama BNPB," ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/10).
Hanya saja, ia mengungkapkan bahwa pihak yang keluar gedung KPK tanpa menjadi tersangka statusnya masih menjadi saksi.
"Pihak-pihak yang sampai dengan saat ini status hukumnya sebagai saksi, maka dapat kembali," ucap Budi.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian, pada Selasa (13/10).
Rustian diamankan tim penindakan KPK bersama 13 orang lainnya dalam operasi senyap di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Rustian diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Lembaga antirasuah sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut.
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