KPK Cecar Mantan Bupati Kukar Rita Widyasari soal Barang Bukti Kasus TPPU Gratifikasi Batu Bara

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita Widyasari, pada Rabu (7/10). Rita didalami penyidik soal sejumlah barang bukti yang sebelumnya telah disita dari kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Saksi RW hadir dan dikonfirmasi atas barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (8/10).

Selain Rita, penyidik juga memeriksa mantan staf Rita, Khairudin (KHR), serta pihak swasta bernama Bohari (BOH). Pemeriksaan terhadap keduanya turut dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (7/10).

Bohari didalami penyidik berkaitan dengan aset yang tercatat atas namanya. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penelusuran aset dalam perkara TPPU yang sedang ditangani KPK.

"Sedangkan untuk saksi BOH, penyidik mengkonfirmasi terkait aset yang diatasnamakan dirinya," ujarnya.

Rita menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam, pada Rabu kemarin. Setelah keluar dari Gedung KPK, ia menyampaikan bahwa pemeriksaannya berkaitan dengan perkara yang menjerat Khairudin.

Rita juga berharap proses hukum yang tengah berjalan dapat segera menemukan titik akhir.

"Saya jadi saksi untuk Pak Khairudin, itu doang. lya (sebagai saksi), mudah-mudahan ya cepat berakhir. Kan saya mantan bupati. Oke, terima kasih," jelas Rita usai menjalani pemeriksaan, Rabu kemarin.