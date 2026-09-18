Pedangdut Anggota Fraksi PAN Kembalikan Rp 895 Juta ke KPK Terkait Kasus Batu Bara Rita Widyasari

Anggota DPRD Fraksi PAN, Bebizie Sri Mulyati memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (13/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Anggota DPRD Jakarta Fraksi PAN Bebizie Sri Mulyati menyerahkan uang sejumlah Rp 895 juta kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Uang itu berkaitan dengan penyidikan dugaan gratifikasi per metric ton batu bara yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan Bebizie secara kooperatif. Selanjutnya, penyidik KPK melakukan penyitaan. Penyerahan uang itu menjadi bagian dari proses penanganan perkara yang tengah dikembangkan lembaga antirasuah tersebut.
“Yang bersangkutan (Bebizie) telah secara kooperatif menyerahkan uang kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan, sejumlah Rp 895 juta,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (18/9).
Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul uang yang diserahkan Bebizie. Diduga uang itu sebelumnya diterima Bebizie dari salah satu pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara gratifikasi batu bara di Kukar.
Bebizie Mangkir dari Panggilan KPK
KPK
Sebelumnya Bebizie Sri Mulyati yang merupakan ketua DPD PAN Jakarta Utara mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK, pada Kamis (17/9). Sejatinya Bebizie diperiksa sebagai saksi dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga berasal dari tindak pidana gratifikasi per metric ton batu bara di wilayah Kutai Kartanegara.
"Untuk Saudari BBZ ya di perkara Kukar yang bersangkutan tidak hadir, dan tentunya penyidik nanti akan segera melakukan penjadwalan ulang pemeriksaannya," ucap Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/9).
Budi mengungkapkan, penyidik sedianya akan mendalami dugaan aliran uang yang diterima Bebizie. Diduga, Bebizie menerima aliran uang dari PT Bara Kumala Sari (BKS) yang saat ini tengah berperkara di KPK.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022