Dua Anak di OKU jadi Korban Kekerasan Seksual, Dinas PPPA Bergerak Mendampinginya

Ilustrasi kekerasan seksual. Shutterstock/Motortion Films/Antara
JawaPos.com - Dua orang anak diduga menjadi korban dugaan kekerasan seksual. Menindaklanjuti kasus ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada keduanya.
Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan dan Perlindungan Anak Dinas PPPA OKU Febrianto Kuncoro, mengatakan pendampingan diberikan untuk memastikan kedua korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan.
Kedua korban masing-masing berinisial DS (14) dan CH (13) yang merupakan kakak beradik.
Dinas PPPA OKU sebelumnya mendampingi kedua korban untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres OKU pada Jumat (25/9).
Selain pendampingan hukum, Dinas PPPA juga menyiapkan pendampingan psikologis bagi kedua korban untuk membantu proses pemulihan dari dampak peristiwa yang dialami.
Kasus tersebut terungkap setelah salah seorang korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada pihak sekolah.
"Kasus tersebut pertama kali diketahui pihak sekolah tempat DS belajar," kata Febrianto.
Berdasarkan keterangan yang diterima Dinas PPPA OKU, CH diduga mengalami kekerasan seksual pada Agustus 2026, sedangkan DS diduga mengalami kejadian serupa pada September 2026.
Dinas PPPA menyebut terduga pelaku berinisial M (37), yang merupakan ayah tiri kedua korban.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022