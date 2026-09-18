Pakar Sebut Korban Kekerasan Seksual Segera Dapat Bantuan Psikologi dan Medis, LPSK Turun Tangan

JawaPos.com - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut kekerasan seksual adalah pidana serius dengan efek luar biasa traumatis.
Saking traumatisnya, menurut dia, sejumlah kalangan ingin ada istilah atau diagnosis khusus yang membedakan dengan trauma akibat peristiwa lain.
”Saking beratnya trauma akibat kekerasan seksual, korban memilih untuk mengisolasi diri. Takut, disbelief, terguncang, membuat korban tidak sanggup bertemu orang-orang,” papar Reza Indragiri Amriel.
”Karena itu, ketika ada orang yang mengklaim sudah dijahati secara seksual ternyata langsung tampil dan menceritakan pengalaman di ruang publik, saya pandang itu di luar kelaziman,” ungkap Reza.
Sekarang, berlangsung situasi seorang perempuan mengaku telah menjadi korban kekerasan seksual di sebuah klub pada jam 2 dini hari. Lalu, dia muncul di konferensi pers.
”Saya tidak menyoroti apakah peristiwa kekerasan seksual itu sungguh-sungguh terjadi atau sekedar alkisah belaka. Biar otoritas hukum yang mengujinya,” ujar Reza.
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”Yang saya pandang memprihatinkan adalah kenapa advokat melakukan jumpa pers tentang kekerasan seksual dengan menghadirkan orang yang mendaku sebagai korban di situ. Walau orang tersebut mengenakan masker, kacamata hitam, dan penutup kepala, tapi apakah itu serta-merta menutup luka batinnya, seandainya kekerasan seksual itu benar-benar dia alami,” papar Reza Indragiri Amriel.
Mungkin ada keinginan untuk menginspirasi korban-korban kekerasan seksual lainnnya agar juga berani bicara terbuka. Tapi maaf kata, Reza Menambahkan, mengingat kejadian disebut-sebut berlangsung selepas tengah malam di pusat hiburan, khalayak justru bisa terdorong memberikan label serba negatif kepada perempuan dimaksud.
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