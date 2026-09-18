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Abdul Rahman
Sabtu, 19 September 2026 | 04.50 WIB

Betrand Peto Dipastikan Dipanggil Penyidik Terkait Dugaan Kekerasan Seksual Laporan ANW

Jumpa pers Betrand Peto bersama tim kuasa hukumnya membantah lakukan kekerasan seksual. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Jumpa pers Betrand Peto bersama tim kuasa hukumnya membantah lakukan kekerasan seksual. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Penyidik Polda Metro Jaya dipastikan bakal memanggil Betrand Peto untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan oleh perempuan berinisial ANW.

Pemanggilan Betrand Peto memang belum dilakukan sampai sekarang. Polisi masih mengumpulkan keterangan dari pihak pelapor dan sejumlah saksi serta memeriksa barang bukti yang berkaitan dengan laporan tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, Betrand akan dijadwalkan untuk diperiksa setelah penyidik memperoleh sejumlah informasi dan alat bukti yang diperlukan.

“Pasti (Betrand Peto) dijadwalkan untuk dilakukan pemanggilan. Saat ini perkaranya masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi,” ujar Budi Hermanto.

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Menurut Budi, penyidik masih menunggu hasil visum et repertum dari rumah sakit. Hasil pemeriksaan medis tersebut menjadi salah satu bagian penting yang akan didalami untuk mencocokkan laporan dengan bukti yang ditemukan.

“Kita masih menunggu hasil visum et repertum dari rumah sakit. Karena itu sangat penting,” katanya.

Polisi akan melihat apakah dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan ANW memiliki kesesuaian dengan hasil pemeriksaan medis atau tidak.

“Apakah dalam pelaporan yang disampaikan, dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini sesuai dengan hasil visum et repertum, atau hanya luka lain, itu kita dalami,” lanjut Budi.

Polisi Periksa ANW dan Sejumlah Saksi

Editor: Abdul Rahman
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