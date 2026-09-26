Menko Hukum Imipas Yusril Sebut RI Hormati Keputusan Filipina Ampuni Mary Jane

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Pemerintah Indonesia menghormati keputusan Pemerintah Filipina dalam memberikan pengampunan mutlak kepada Mary Jane Veloso.
Sebab, kata Yusril, sesuai kesepakatan kedua negara, tanggung jawab pembinaan terpidana mati dalam kasus penyelundupan narkotika di Indonesia itu sepenuhnya sudah dialihkan kepada Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.
"Pemerintah RI sudah tahu hal tersebut dan juga sudah diberitakan secara luas oleh media massa," ucap Yusril, dilansir dari Antara, Sabtu (26/9).
Karena perjanjian itu bersikap resiprokal, Yusril menuturkan jika suatu ketika ada narapidana warga negara Indonesia (WNI) di Filipina yang dipulangkan ke Indonesia, maka tanggung jawab pembinaan napi tersebut juga dialihkan ke Pemerintah RI.
Dengan demikian, ia mengatakan apabila napi WNI di Filipina itu dijatuhi hukuman seumur hidup maka Presiden RI juga berhak memberikan grasi guna membebaskan napi tersebut.
Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati dalam kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010.
Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan hukuman mati kepada Mary Jane pada Oktober 2010. Pemerintah Indonesia kemudian memindahkannya ke Filipina pada Desember 2024 untuk menjalani hukuman di negara asalnya.
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