PB ORADO Bertemu Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Tegaskan Komitmen Membangun Domino dari Indonesia untuk Dunia

JawaPos.com - Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Mereka menyampaikan perkembangan organisasi pasca ORADO resmi menjadi anggota ke-82 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi ORADO untuk memperkenalkan capaian organisasi, penguatan legalitas kelembagaan, serta arah pengembangan olahraga domino nasional yang kini telah memiliki fondasi hukum, sistem pembinaan, dan struktur organisasi yang terintegrasi dalam ekosistem olahraga Indonesia.

Ketua Umum PB ORADO, Yooky Tjahrial, mengatakan bahwa pengesahan ORADO sebagai anggota KONI Pusat merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan olahraga domino nasional.

Baca Juga:Presiden NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari Inginkan Ada Hari Sepeda

“Alhamdulillah, ORADO telah resmi menjadi anggota KONI Pusat. Kami menyampaikan kepada Bapak Yusril bahwa capaian ini bukan hanya pengakuan terhadap organisasi, tetapi juga amanah besar untuk membangun olahraga domino yang profesional, terstruktur, dan berprestasi,” kata Yooky, Kamis (4/6).

Menurut Yooky, pengakuan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan dukungan berbagai pihak. Sebelum menjadi anggota KONI Pusat, ORADO telah memperoleh pengesahan dan dukungan dari Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Dengan pengakuan tersebut, ORADO secara definitif menjadi induk organisasi cabang olahraga domino nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Baca Juga:MCGJWC 2026 Dukung Pegolf Junior Indonesia Melangkah Menuju Panggung Dunia

“Status ini memberikan kepastian hukum sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk terus mengembangkan olahraga domino melalui pembinaan, kompetisi, edukasi, dan penguatan organisasi secara berkelanjutan,” jelas Yooky.

Saat ini ORADO telah membentuk kepengurusan di 38 provinsi dan 309 pengurus cabang kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia. Struktur organisasi tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pembinaan olahraga domino yang berjenjang, profesional, dan berkelanjutan.