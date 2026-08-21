KPK Bantah Ada Intervensi dalam Penyelidikan di Bogor, Terbitkan Sprindik Umum

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis anggapan adanya intervensi dari kegiatan penyelidikan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (20/8).

Anggapan itu muncul setelah lembaga antirasuah membantah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bogor pada Kamis (20/8) lalu.

aktivitas yang diduga operasitangkap tangan itu sempat membuat publik heboh, meski akhirnya dibantah.

KPK menegaskan bahwa setiap kegiatan penindakan bersifat objektif tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

"Tidak ada. Jadi progres kegiatan penyelidikan maupun nanti penyidikan semuanya berproses secara objektif ya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/8).

Budi menjelaskan, pimpinan KPK telah melakukan gelar perkara atau ekspose dari kegiatan penyelidikan di wilayah Kabupaten Bogor pada Kamis malam.

Hasil ekspose tersebut KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum.

"Saat ini masih digunakan sprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut," ujarnya.

KPK mengungkapkan, penyelidikan tersebut terkait adanya dugaan penerimaan yang diduga dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut pada Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Bogor.