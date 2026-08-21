Profil Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Dosen Berprestasi dan Pernah dapat Satyalencana, Kini Di-OTT KPK

JawaPos.com - Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (20/8). Dilansir dari berbagai sumber, Rektor Unsoed tersebut telah menjabat sebagai Rektor sejak 2022. Sebelum menduduki posisi tersebut, ia menempuh perjalanan akademik yang cukup panjang di bidang peternakan.
Pendidikan sarjananya diselesaikan di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman. Setelah itu, Akhmad Sodiq melanjutkan studi magister di George-August University, Jerman, dengan fokus keilmuan Animal Science. Pendidikan akademiknya kemudian berlanjut hingga jenjang doktoral di Kassel University, juga dalam bidang Animal Science.
Sepanjang karier akademiknya, Akhmad Sodiq telah menerima sejumlah penghargaan. Pada 2017, ia memperoleh Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun. Ia juga pernah meraih Unsoed Award untuk bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
Prestasi sebagai tenaga pengajar juga beberapa kali diraihnya. Pada 2009, Akhmad Sodiq tercatat sebagai Dosen Berprestasi I Fakultas Peternakan Unsoed dan Dosen Berprestasi II Universitas Jenderal Soedirman. Ia juga pernah mendapat penghargaan sebagai Dosen Berprestasi Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Peternakan Unsoed.
Sebelumnya, pada 2006, ia meraih predikat Dosen Berprestasi III Universitas Jenderal Soedirman. Pada tahun yang sama, ia juga dinobatkan sebagai Dosen Berprestasi I Fakultas Peternakan Unsoed.
Di luar aktivitas akademik, Akhmad Sodiq aktif dalam sejumlah organisasi profesi dan kemasyarakatan. Ia tercatat sebagai Dewan Pengawas DPW Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Jawa Tengah dan pernah dipercaya menjadi Ketua Cabang ISPI Jawa Tengah 2.
Keterlibatannya dalam organisasi bidang peternakan juga terlihat melalui posisinya sebagai Dewan Pakar I Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI). Selain itu, ia tercatat sebagai Dewan Pembina Asosiasi Sarjana Membangun Desa (SMD) Jawa Tengah serta Dewan Pembina Keluarga Alumni Fakultas Peternakan Unsoed.
Akhmad Sodiq juga aktif dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Namanya tercatat sebagai A'wan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyumas. Ia juga dipercaya menjadi anggota Dewan Kehormatan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Kabupaten Banyumas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi