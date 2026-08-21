Profil Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Dosen Berprestasi dan Pernah dapat Satyalencana, Kini Di-OTT KPK

Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ir Akhmad Sodiq, M.Sc. Agr. (Tangkapan layar dari IG unsoedofficil).

JawaPos.com - Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (20/8). Dilansir dari berbagai sumber, Rektor Unsoed tersebut telah menjabat sebagai Rektor sejak 2022. Sebelum menduduki posisi tersebut, ia menempuh perjalanan akademik yang cukup panjang di bidang peternakan.

Pendidikan sarjananya diselesaikan di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman. Setelah itu, Akhmad Sodiq melanjutkan studi magister di George-August University, Jerman, dengan fokus keilmuan Animal Science. Pendidikan akademiknya kemudian berlanjut hingga jenjang doktoral di Kassel University, juga dalam bidang Animal Science.

Sepanjang karier akademiknya, Akhmad Sodiq telah menerima sejumlah penghargaan. Pada 2017, ia memperoleh Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun. Ia juga pernah meraih Unsoed Award untuk bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

Prestasi sebagai tenaga pengajar juga beberapa kali diraihnya. Pada 2009, Akhmad Sodiq tercatat sebagai Dosen Berprestasi I Fakultas Peternakan Unsoed dan Dosen Berprestasi II Universitas Jenderal Soedirman. Ia juga pernah mendapat penghargaan sebagai Dosen Berprestasi Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Peternakan Unsoed.

Sebelumnya, pada 2006, ia meraih predikat Dosen Berprestasi III Universitas Jenderal Soedirman. Pada tahun yang sama, ia juga dinobatkan sebagai Dosen Berprestasi I Fakultas Peternakan Unsoed.

Di luar aktivitas akademik, Akhmad Sodiq aktif dalam sejumlah organisasi profesi dan kemasyarakatan. Ia tercatat sebagai Dewan Pengawas DPW Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Jawa Tengah dan pernah dipercaya menjadi Ketua Cabang ISPI Jawa Tengah 2.

Keterlibatannya dalam organisasi bidang peternakan juga terlihat melalui posisinya sebagai Dewan Pakar I Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI). Selain itu, ia tercatat sebagai Dewan Pembina Asosiasi Sarjana Membangun Desa (SMD) Jawa Tengah serta Dewan Pembina Keluarga Alumni Fakultas Peternakan Unsoed.

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