Resep Kimpul Tuna Pedas, Lauk Gurih untuk Teman Nasi Hangat

Potret kimpul tuna pedas denfan tuna instan, kimpul, cabai dan bumbu yang mudah dibuat. (instagram.com/@etira.indonesia)



JawaPos.com - Kimpul dan tuna mungkin bukan kombinasi yang langsung terpikir ketika mencari ide lauk sehari-hari. Namun, keduanya bisa dipadukan menjadi hidangan dengan cita rasa gurih dan pedas yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Dikutip dari Instagram @etira.indonesia, resep ini menggunakan tiga sachet tuna instan dan 200 gram kimpul sebagai bahan utama. Keduanya kemudian dimasak bersama bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit, dan tomat untuk menghasilkan bumbu yang kaya rasa.

Rasa gurih dari tuna dipadukan dengan kecap manis, lada, dan kaldu jamur. Sementara itu, cabai rawit memberikan sensasi pedas yang menjadi salah satu daya tarik dari menu ini. Daun bawang juga ditambahkan sebagai pelengkap untuk memberikan aroma pada masakan.

Kimpul sendiri dapat menjadi bahan yang menarik untuk diolah menjadi lauk. Dalam resep ini, kimpul dipadukan dengan tuna sehingga menghasilkan hidangan yang bisa disajikan sebagai teman makan nasi. Prosesnya pun cukup sederhana sehingga dapat masuk dalam daftar inspirasi menu sat-set.

Bahan

3 sachet tuna instan

200 gram kimpul

5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

1 ruas jahe

3 sdm kecap manis

½ sdt lada

½ sdt kaldu jamur

Cabai rawit secukupnya

Tomat secukupnya

Daun bawang secukupnya

Air secukupnya

Minyak untuk menumis secukupnya

Cara Pembuatan

1. Kupas kimpul, kemudian cuci hingga bersih. Potong kimpul sesuai selera agar lebih mudah dimasak.

2. Iris bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, dan daun bawang. Untuk jahe, bisa digeprek atau diiris tipis.

3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang merah, bawang putih, dan jahe hingga harum.

4. Masukkan cabai rawit dan tomat, kemudian tumis bersama bumbu hingga mulai layu.

5. Tambahkan potongan kimpul. Aduk hingga tercampur dengan bumbu.

6. Tuangkan air secukupnya, kemudian masak hingga kimpul mulai empuk.

7. Masukkan tuna instan, lalu aduk perlahan agar tercampur rata dengan kimpul dan bumbu.

8. Tambahkan kecap manis, lada, dan kaldu jamur. Aduk kembali hingga semua bumbu merata.

9. Masak hingga kimpul matang dan kuah menyusut sesuai selera.

10. Tambahkan irisan daun bawang menjelang akhir proses memasak. Aduk sebentar, kemudian matikan api.

11. Angkat Kimpul Tuna Pedas dan sajikan bersama nasi hangat.

Kimpul Tuna Pedas bisa menjadi alternatif ketika ingin membuat lauk dengan bahan yang sederhana tetapi tetap kaya rasa. Perpaduan tuna dan kimpul dengan bumbu pedas, kecap manis, serta aroma bawang membuat hidangan ini cocok dijadikan pelengkap nasi hangat.