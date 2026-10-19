Pemprov DKI hingga Polisi Dirikan Posko Bersama di Manggarai Cegah Tawuran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, memimpin Apel Jaga Jakarta bersama The Jakmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (11/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama kepolisian dan TNI akan mendirikan posko di Manggarai, Jakarta Selatan, untuk mencegah terjadinya tawuran di daerah tersebut.
“Kemarin baik dari kepolisian, dari TNI, dari pemerintah daerah DKI Jakarta akhirnya bersepakat bersama para pemuda yang ada untuk mendirikan posko bersama. Saya menyetujui untuk itu dan mudah-mudahan ini sebagai antisipasi untuk menahan tawuran yang ada di tempat itu,” ungkap Pramono saat dijumpai di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin (19/10).
Menurut dia, memang sempat terjadi tawuran di kawasan Manggarai pada Minggu (18/10), yang diakibatkan adanya provokasi dua kelompok pemuda. Saat kejadian tersebut, pihak petugas keamanan pun segera bertindak.
“Kebetulan begitu tawuran terjadi, memang ini saling memprovokasi dua kelompok pemuda kemudian bakar-bakar petasan dan sebagainya, sehingga kemudian terjadi tawuran. Dan ketika tawuran, baik Kapolres, Dandim, Wali Kota langsung turun ke lapangan. Saya pun telah berkoordinasi dengan Wali Kota,” jelas Pramono.
Sampai dengan tadi malam, terdapat enam orang yang ditangkap karena dianggap memprovokasi dan melakukan tindakan tawuran yang berlebihan.
“Padahal di tempat itu sesuai dengan pada waktu kunjungan saya ke sana, mereka minta untuk dibangunkan fasilitas publik untuk olahraga dan sudah kita lakukan itu dari CSR yang ada. Tetapi sampai hari ini tawuran itu masih ada,” kata Pramono.
Untuk itu, posko bersama didirikan dengan harapan agar tawuran tak kembali terjadi di kawasan tersebut.
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Jawa Pos
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