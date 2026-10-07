LRT Jakarta ke Manggarai Sudah Diresmikan, Kenapa 3 Stasiun Ini Masih Belum Beroperasi?

JawaPos.com - Tiga stasiun di jalur LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai yaitu Stasiun Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Proklamasi, hingga kini belum melayani naik turun penumpang karena masih merampungkan pengerjaan area akses masuk (entrance).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan, rangkaian kereta untuk sementara waktu hanya melintasi ketiga stasiun tersebut tanpa berhenti.

Pemerintah saat ini tengah mengebut penyelesaian infrastruktur penunjang agar fasilitas itu segera bisa dimanfaatkan publik.

"Iya, sebenarnya ini sebentar lagi selesai, ya itu terkait entrance-nya saja yang belum, ya, dan mudah-mudahan dalam beberapa waktu juga itu bisa digunakan," ujar Budi dikutip, Rabu (7/10).

Meski belum dapat memastikan tanggal pastinya, Budi memastikan bahwa proses penyelesaian infrastruktur penunjang sedang dikebut agar segera bisa dimanfaatkan publik secara optimal.

"Secepatnya. Itu sih sebenarnya sudah selesai tinggal nanti kita koordinasi juga dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ya," tambahnya.

Dongkrak Kenaikan Jumlah Penumpang

Diketahui, perluasan rute menuju Manggarai terbukti memberikan dampak signifikan terhadap tingkat keterangkutan moda transportasi massal tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, volume penumpang harian kini mengalami lonjakan pesat.