Ryandi Zahdomo
Rabu, 6 Mei 2026 | 15.03 WIB

Halte Transjakarta Manggarai Tutup mulai Hari ini Akibat Pembangunan LRT, Cek Lokasi Terbaru!

ILUSTRASI. Sejumlah penumpang menunggu bus TransJakarta di Halte Karet, Jakarta, Jumat (24/04/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kabar penting bagi pengguna transportasi publik di Jakarta. Mulai hari ini Rabu (6/5), pukul 05.00 WIB, Halte Transjakarta Manggarai akan ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan seiring dengan adanya pembangunan proyek LRT Jakarta di kawasan tersebut.

Meski ada penutupan, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memastikan mobilitas warga tetap terjaga. Operasional layanan dipastikan berjalan normal dengan penyesuaian titik naik dan turun penumpang.

Sebagai solusi selama masa pembangunan, pelanggan dapat mengakses layanan Transjakarta melalui Halte Manggarai Temporer 1 dan 2. Lokasi halte sementara ini berada di sisi jalan sekitar area Manggarai untuk memudahkan akses publik.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung integrasi transportasi di ibu kota tanpa mengabaikan kenyamanan pelanggan.

"Penyesuaian ini merupakan bagian dari dukungan Transjakarta terhadap pengembangan transportasi publik terintegrasi. Kami memastikan pelanggan tetap dapat mengakses layanan melalui halte temporer yang telah disiapkan," ujar Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, Rabu (6/5).

Daftar Rute

Pelanggan tetap dapat menikmati layanan melalui halte temporer untuk rute-rute utama, antara lain:

- Koridor 4 (Pulo Gadung - Galunggung)

- Rute 4D (Pulo Gadung - Kuningan)

- Rute 6M (Stasiun Manggarai - Blok M)

