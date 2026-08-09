LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Siap Beroperasi, Dijadwalkan Diresmikan Prabowo

JawaPos.com - LRT Jakarta rute Kelapa Gading menuju Manggarai siap beroperasi pada Agustus ini. Perpanjangan rute tersebut dijadwalkan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran rute baru ini diharapkan menjadi angin segar bagi efisiensi mobilitas warga ibu kota. Rute ini juga solusi mengurangi beban kerugian akibat macet Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan jalur transportasi publik sepanjang 12,2 kilometer ini menghabiskan anggaran Rp 12,1 triliun. Rute itu melewati 11 stasiun dengan jarak tempuh sangat efisien.

"Budget-nya kurang lebih Rp 12,1 triliun, berhenti di 11 stasiun, waktu tempuhnya 28 menit. Segera diresmikan. Mudah-mudahan diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di CFD Sudirman, Minggu (9/8).

Biasanya, Presiden Prabowo akan memberikan sambutan atau pidato ketika menghadiri acara. Oleh sebab itu, warga menunggu pidato dalam peresmian nanti.

Kerugian Rp 100 Triliun hingga Konektivitas Capai 93% Langkah percepatan infrastruktur ini sangat penting. Pramono mengatakan, dari kalkulasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun.

"Saya menyadari sepenuhnya," katanya.

Rute ini memperluas jangkauan konektivitas transportasi publik yang kini sudah melewati angka 93%. Peningkatan fasilitas ini langsung berdampak pada kesadaran masyarakat menggunakan moda transportasi umum.