Sastra Indonesia Makin Bergairah! 14.988 Peserta Ikuti Piala H.B. Jassin 2026

JawaPos.com - Piala H.B. Jassin 2026 mencatat 14.988 partisipasi dari berbagai kalangan melalui empat kategori lomba sastra.

Ajang yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, ini menjadi ruang bagi sastrawan dan generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperkuat literasi.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan, sastra memiliki peran penting dalam merekam perjalanan Jakarta dan keberagaman pengalaman masyarakatnya.

“Jakarta bukan hanya kota yang terus dibangun, tetapi juga kota yang terus ditulis, diceritakan, dan diwariskan,” kata Uus, Senin (19/10).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono merinci, kategori Baca Puisi Tingkat Nasional diikuti 3.700 peserta.

Sementara itu, Penulisan Cerpen Tingkat Internasional mencatat 10.011 peserta, Penulisan Kritik Sastra Tingkat Internasional sebanyak 1.069 peserta, dan Musikalisasi Puisi tingkat SMA/sederajat Jabodetabek diikuti 208 grup.

Pendaftaran dan pengiriman karya dilakukan secara digital melalui platform Jaklitera untuk memperluas kesempatan masyarakat dari berbagai daerah mengikuti kompetisi.

Daftar Pemenang Piala H.B. Jassin 2026

Berikut daftar juara dari empat kategori lomba:

1. Baca Puisi Tingkat Nasional

Juara 1: Nayla Yuliandri dari Sukabumi

Juara 2: Ersya Nurul Ihza dari Kuningan

Juara 3: Lisa Resty Abriani dari Jepara