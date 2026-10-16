Pemprov DKI Catat Lebih dari 200 Sekolah Rusak segera Direvitalisasi

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat lebih dari 200 sekolah mengalami kerusakan dan segera mendapatkan penanganan revitalisasi lebih lanjut.

"Yang sudah, sedang, dikaji tim revitalisasi, mungkin ada hampir 200 lebih yang pernah saya dengar, hampir 214. Nah, itu yang harus segera kita revitalisasi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di SDN Cilandak Barat 08 Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan berdasarkan data yang pernah diterimanya, jumlah sekolah yang sedang dikaji untuk direvitalisasi mencapai sekitar 214 sekolah.

Dia menjelaskan program revitalisasi sekolah pada 2026 mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran. Dari rencana awal sebanyak 22 sekolah per tahun, jumlah yang direncanakan untuk direvitalisasi pada tahun ini menjadi tujuh sekolah.

Selain tujuh sekolah tersebut, terdapat satu lokasi tambahan sekolah di Kebayoran Lama yang mengalami kerusakan berat, bahkan bangunannya roboh, sehingga total penanganan menjadi delapan lokasi. "Sebetulnya, kan, direncanakan tahun ini 22, tapi ada efisiensi, sehingga rencana cuman tujuh," ujar Rano.

Dia menyebutkan penyesuaian itu membuat sejumlah sekolah terpaksa menunggu giliran untuk direvitalisasi, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rano menegaskan pembaruan infrastruktur pendidikan penting untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan, terutama bagi sekolah yang bangunannya sudah berusia puluhan tahun.