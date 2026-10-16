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Ryandi Zahdomo
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 05.29 WIB

Viral Aksi Dugaan Begal Payudara Siswi SMP di Palmerah, Pelaku Sempat Dikejar Warga

ILUSTRASI. Pelecehan seksual, begal payudara. (istimewa) - Image

ILUSTRASI. Pelecehan seksual, begal payudara. (istimewa)

JawaPos.com - Rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan dugaan aksi pelecehan seksual terhadap seorang pelajar SMP di Gang Muchtar, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, viral di media sosial.

Korban yang sedang berjalan bersama rekannya mendadak dihampiri pria tak dikenal hingga memicu kepanikan di lokasi kejadian.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat (9/10) sekitar pukul 08.00 WIB. Meski video insiden tersebut beredar luas di platform Instagram, identitas serta motif pasti dari terduga pelaku hingga kini masih belum terungkap.

Ketua RT 03 RW 11 Kelurahan Palmerah, Muhammad Syarif Hidayatullah, mengonfirmasi bahwa korban bukan warga setempat, melainkan teman dari salah satu remaja yang tinggal di lingkungan tersebut.

Syarif menjelaskan, insiden bermula saat korban berjalan bertiga bersama temannya sambil memegang ponsel. Secara tiba-tiba, terduga pelaku mendekati posisi korban dari arah samping.

Sadar menjadi sasaran aksi tak menyenangkan, korban langsung berteriak histeris untuk meminta pertolongan warga sekitar.

"Makanya dia (korban) kan teriak, 'Wah, cabul, cabul, cabul!' gitu," ujar Syarif, Jumat (16/10).

Mendengar teriakan tersebut dan melihat situasi sekitar mulai ramai, terduga pelaku sempat menjauh dari lokasi.

Namun, tak lama kemudian, orang tersebut diduga kembali mengintai dan mendekati keberadaan ketiga pelajar tersebut.

Editor: Estu Suryowati
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