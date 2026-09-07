Pelaku Jambret HP WNA India di Menteng Ternyata Pernah Begal Perwira TNI di Monas

JawaPos.com - Pihak kepolisian berhasil meringkus salah satu pelaku penjambretan terhadap seorang warga negara Asing (WNA) asal India bernama Gupta Rishika di Jalan Gondangdia 3, Menteng, Jakarta Pusat.

Pelaku berinisial NJ ternyata merupakan orang yang sama dengan pelaku begal yang melibatkan Kolonel Marinir Pangestu Widiatmoko ketika sedang melakukan olahraga bersepeda di sekitar Monas, Jakarta Pusat, pada 2020 silam.

Kanit Reskrim Polsek Menteng, AKP Valerij Lekahena menjelaskan, insiden ini terjadi pada Jumat (4/9) sekira pukul 09.00 WIB.

Saat itu, korban tengah berjalan kaki menuju tempat ibadah Mangala Vinayaka Ganesha sembari memainkan ponselnya.

Tanpa disadari korban, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba mendekat dan merampas ponsel milik korban sebelum akhirnya melarikan diri.

"Korban langsung membuat laporan ke Polsek Metro Menteng. Tim gabungan Reskrim Menteng dan Polres Jakarta Pusat segera melakukan tindakan penyelidikan," ujar Valerij, Senin (7/9).

Teridentifikasi Lewat Teknologi Face Recognition

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Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Sang Ngurah Wiratama menjelaskan, penangkapan pelaku dilakukan dengan cepat usai petugas menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Data visual tersebut kemudian dicocokkan dengan sistem face recognition milik tim Identifikasi Polres.