Detik-Detik Ledakan Pasar Cimanggis Ciputat: Saksi Dengar Dentuman Kencang, Toko dan Mobil Hancur

JawaPos.com - Suara dentuman keras mengejutkan warga di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (14/10), petang.

Ledakan hebat ini berasal dari sebuah gudang suplier bahan pangan yang biasa untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dampak ledakan tak hanya merusak bangunan toko hingga hancur berantakan, tetapi juga menyebabkan dua orang meninggal dunia, termasuk pemilik toko.

Ayung, 60, salah satu saksi mata sekaligus pemilik toko di seberang lokasi kejadian, menceritakan detik-detik mencekam saat insiden tersebut terjadi.

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Menurutnya, ledakan berlangsung sangat cepat dengan suara yang menggelegar.

"Meledaknya kencang, sekali doang," ujar Ayung saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis (15/10).

Sesaat setelah dentuman keras bergema, kepulan asap dan udara dingin mendadak menyeruak dari arah bangunan gudang. Ayung bersama warga sekitar langsung berlarian keluar menyelamatkan diri.

Di tengah situasi panik tersebut, jeritan meminta pertolongan terdengar dari balik reruntuhan bangunan yang telah hancur.