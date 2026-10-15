Pondasi Miring dan Rawan Ambruk, Polisi Percepat Olah TKP Ledakan Pasar Cimanggis Ciputat

JawaPos.com - Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Puslabfor Polri mempercepat olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) ledakan di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (15/10).

Langkah ini diambil lantaran kondisi pondasi bangunan toko sumber ledakan sudah miring dan rapuh sehingga rawan roboh serta membahayakan petugas.

Insiden ledakan yang terjadi pada Rabu (14/10) sekira pukul 18.15 WIB tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada bagian atap dan tiang penyangga toko.

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Selain kerugian material, peristiwa ini mencatatkan total 13 korban, dengan rincian 2 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya menjalani perawatan intensif di tiga rumah sakit.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Imron Ermawan menuturkan, percepatan pengamanan lokasi merupakan prioritas utama demi menghindari risiko kecelakaan kerja selama penyidikan berlangsung.

"Yang jelas kami gabungan ini mempercepat olah TKP karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk juga dihadirkan mengevakuasi beberapa tempat. Tentunya mohon waktu, cepat-cepat agar ini tuntas pengamanan TKP-nya," ujar Imron di lokasi kejadian, Kamis (15/10).

Sita Rekaman CCTV hingga Decoder di Lokasi

Dalam olah TKP lanjutan tersebut, tim gabungan dari Puslabfor Polri dan Polda Metro Jaya menyisir sejumlah titik penting untuk mengumpulkan bukti.

Polisi mengamankan rekaman kamera pengawas (CCTV) dari berbagai sudut area pasar guna merekonstruksi detik-detik sebelum hingga sesudah insiden terjadi.