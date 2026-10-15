Titik Ledakan di Pasar Cimanggis Ciputat Terungkap, Tabung Etilen Pematang Pisang Disita

Dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) lanjutan pada Kamis (15/10) siang, fokus penyelidikan mengerucut pada sebuah ruangan refinery atau tempat pematangan buah pisang.

Petugas menyita tabung gas berkapasitas besar hingga komponen elektronik yang rusak parah.

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Kabidbalmetfor Puslabfor Polri AKBP Zakaria Sembiring menuturkan, pihaknya mengamankan tabung berisi gas khusus yang biasa dimanfaatkan dalam industri pemeraman buah.

"Hari ini kami menemukan beberapa temuan di lokasi ledakan. Yang pertama, kita menemukan ada sebuah tabung, tabung gas 50 kg gas etilena," ujar Zakaria di lokasi kejadian, Kamis (15/10).

Selain tabung berukuran jumbo tersebut, tim forensik menyita potongan selang penyalur gas ke dalam ruang refinery.

Petugas juga menemukan sisa-sisa komponen mesin yang hancur berkeping-keping akibat dampak tekanan ledakan.

"Kemudian kita juga menemukan ada sebuah dinamo. Dinamo itu kemungkinan dari fan yang sudah terpecah dan rusak di situ," lanjutnya.

Puslabfor Pastikan Pusat Ledakan dari Ruang Pematangan Pisang

Berdasarkan analisis spasial dan sebaran kerusakan di TKP, Zakaria menegaskan bahwa titik awal kemunculan ledakan berasal dari dalam area pemeraman pisang tersebut.