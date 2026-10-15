Titik Ledakan di Pasar Cimanggis Ciputat Terungkap, Tabung Etilen Pematang Pisang Disita

Polisi masih melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
Dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) lanjutan pada Kamis (15/10) siang, fokus penyelidikan mengerucut pada sebuah ruangan refinery atau tempat pematangan buah pisang.
Petugas menyita tabung gas berkapasitas besar hingga komponen elektronik yang rusak parah.
Kabidbalmetfor Puslabfor Polri AKBP Zakaria Sembiring menuturkan, pihaknya mengamankan tabung berisi gas khusus yang biasa dimanfaatkan dalam industri pemeraman buah.
"Hari ini kami menemukan beberapa temuan di lokasi ledakan. Yang pertama, kita menemukan ada sebuah tabung, tabung gas 50 kg gas etilena," ujar Zakaria di lokasi kejadian, Kamis (15/10).
Selain tabung berukuran jumbo tersebut, tim forensik menyita potongan selang penyalur gas ke dalam ruang refinery.
Petugas juga menemukan sisa-sisa komponen mesin yang hancur berkeping-keping akibat dampak tekanan ledakan.
"Kemudian kita juga menemukan ada sebuah dinamo. Dinamo itu kemungkinan dari fan yang sudah terpecah dan rusak di situ," lanjutnya.
Puslabfor Pastikan Pusat Ledakan dari Ruang Pematangan Pisang
Berdasarkan analisis spasial dan sebaran kerusakan di TKP, Zakaria menegaskan bahwa titik awal kemunculan ledakan berasal dari dalam area pemeraman pisang tersebut.
"Penyebab pastinya nanti kami akan selidiki lagi, apakah memang dari alat-alat ini. Tapi yang jelas, temuan hari ini sudah lebih mengerucut bahwa posko (pusat) ledakannya berada di dalam suatu ruangan, yaitu ruangan refinery untuk mematangkan buah pisang," tegas Zakaria.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022