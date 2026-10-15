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Ryandi Zahdomo
Kamis, 15 Oktober 2026 | 22.57 WIB

Pagar Besi Roboh Hambat Olah TKP, Polisi Terjunkan Rantis Usai Ledakan Pasar Cimanggis

Polisi menerjunkan satu unit kendaraan taktis (rantis) milik Brimob untuk mempercepat proses pembersihan puing-puing besi pascaledakan maut di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Polisi menerjunkan satu unit kendaraan taktis (rantis) milik Brimob untuk mempercepat proses pembersihan puing-puing besi pascaledakan maut di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Polisi menerjunkan satu unit kendaraan taktis (rantis) milik Brimob untuk mempercepat proses pembersihan puing-puing besi pascaledakan maut di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (15/10).

Langkah ini diambil guna mengatasi robohan pagar besi berukuran besar yang menyulitkan tim penyidik melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Pengerjaan di lokasi difokuskan pada pembersihan reruntuhan bangunan serta evakuasi kendaraan warga dan pedagang yang terdampak.

Sebuah mobil pikap telah bolak-balik mengangkut sejumlah sepeda motor yang mengalami kerusakan parah akibat hantaman ledakan.

Proses penyisiran dan pembersihan oleh tim ahli bersama aparat kepolisian terus dilakukan. Petugas memastikan seluruh area benar-benar aman dari potensi bahaya susulan sebelum nantinya area pasar dibuka kembali untuk aktivitas masyarakat.

Insiden ledakan yang terjadi pada Rabu (14/10) sekira pukul 18.15 WIB tersebut menyebabkan kerusakan fatal pada struktur bangunan, khususnya bagian atap dan tiang pondasi toko.

Selain memicu kerugian material, peristiwa ini mencatatkan total 13 orang korban. Dengan rincian, 2 orang meninggal dunia dan 11 korban masih menjalani perawatan intensif di tiga rumah sakit berbeda.

Puslabfor Polri Temukan Tabung Gas Etilen 50 Kg

Sementara itu, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting dari dalam lokasi ledakan.

Salah satunya adalah sebuah tabung gas khusus yang biasa digunakan dalam proses pemeraman atau pematangan buah.

Editor: Sabik Aji Taufan
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