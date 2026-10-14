Ledakan Dahsyat di Ruko Pasar Cimanggis Tangsel, 6 Orang Dilarikan ke RS

Puluhan personel Satbrimob Polda Metro Jaya diterjunkan ke lokasi ledakan di area Pasar Cimanggis, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, pada Rabu (14/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Ledakan hebat terjadi di area Pasar Cimanggis, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (14/10) sekitar pukul 18.00 WIB.
Akibat ledakan ini, sedikitnya enam orang harus dilarikan ke RS untuk mendapatkan penanganan darurat.
Sebanyak 50 personelpersonel Satbrimob Polda Metro Jaya diterjunkan untuk mengamankan lokasi, melakukan sterilisasi, serta mengevakuasi para korban.
Pasukan ini terdiri dari 20 personel patroli Batalyon C Pelopor, 20 personel SAR Batalyon C Pelopor, serta 10 personel Unit Komposit Detasemen Gegana.
Penanganan di lapangan dipimpin langsung oleh Danyon C Pelopor Kompol Toha Subakat yang berkoordinasi erat dengan Polres Tangerang Selatan dan jajaran terkait.
Berdasarkan laporan awal dari pihak kepolisian, terdapat enam orang yang menjadi korban dalam insiden ini.
Seluruh korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Ciputat guna mendapatkan perawatan medis darurat.
Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombespol Henik Maryanto menegaskan, prioritas utama jajarannya saat ini adalah keselamatan warga serta kepastian keamanan di sekitar area terdampak.
"Personel langsung bergerak membantu evakuasi, melakukan sterilisasi, pencarian di area terdampak, serta mengamankan perimeter. Prioritas kami adalah keselamatan masyarakat dan memastikan proses penanganan dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan terkoordinasi," ujar Henik, Rabu (14/10).
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Saat ini, personel SAR Brimob bersama Polres Tangerang Selatan terus menyisir puing-puing dan memeriksa struktur bangunan untuk memastikan tidak ada korban lain yang terjebak.
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