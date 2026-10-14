14 Samsat Polda Metro Jaya Sambangi TK, Kenalkan Polisi sebagai Sahabat Anak

Brigpol Delvy saat meghibur siswa TK. Kedatangannya merupakan bagian dari upaya untuk mengenalkan sosok polisi yang ramah dan bersahabat melalui program Polisi Sahabat Anak. (Polda Metro Jaya)

JawaPos.com - Sebanyak 14 Samsat di wilayah hukum Polda Metro Jaya mengunjungi taman kanak-kanak (TK) pada Rabu (14/10). Kegiatan ini digelar untuk mengenalkan sosok polisi yang ramah dan bersahabat melalui program Polisi Sahabat Anak.

Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian berinteraksi langsung dengan anak-anak melalui permainan tradisional, bernyanyi bersama, dan bermain. Berbagai aktivitas itu menjadi sarana untuk membangun pengalaman positif anak saat berkenalan dengan polisi.

Program ini sejalan dengan cita-cita Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar anak-anak merasa aman dan nyaman ketika berinteraksi dengan anggota Polri. Pendekatan yang menyenangkan diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan sekaligus menghilangkan anggapan bahwa polisi merupakan sosok yang menakutkan.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat sejak usia dini melalui kehadiran polisi yang dekat dengan lingkungan sekitar.

“Anak-anak perlu mengenal polisi sebagai sahabat yang ramah dan siap membantu. Dengan membangun interaksi positif sejak dini, kami berharap tumbuh rasa percaya sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan tidak takut ketika bertemu dengan anggota Polri,” ujar Dadang.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah mengatakan pendekatan humanis kepada anak-anak merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

“Melalui program Polisi Sahabat Anak, kami ingin menanamkan pemahaman sejak dini bahwa polisi hadir untuk melindungi, membantu, dan menjaga keselamatan masyarakat. Kami berharap pengalaman positif ini dapat menumbuhkan kepercayaan anak-anak terhadap Polri,” kata Firman.

Program Polisi Sahabat Anak juga menjadi bentuk implementasi semangat Polisi Bersama Masyarakat. Melalui kunjungan langsung ke lingkungan pendidikan, Polri berharap hubungan dengan anak-anak, tenaga pendidik, dan masyarakat semakin erat.