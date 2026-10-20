Bentangkan Spanduk Raksasa di Bundaran HI, Enam Aktivis Greenpeace Dibawa ke Polda Metro Jaya

JawaPos.com - Enam aktivis Greenpeace Indonesia langsung diamankan aparat dan dibawa ke Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/10).

Mereka diamankan usai membentangkan dua spanduk besar di Monumen Patung Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Spanduk itu berisikan protes terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka terkait krisis iklim serta naiknya biaya hidup masyarakat.

Setibanya di bawah, para aktivis diberikan handuk oleh petugas sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam mobil ambulans kepolisian.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP. Hutagalung menuturkan, enam orang tersebut terdiri dari dua perempuan dan empat orang laki-laki.

Keenamnya kini telah dibawa ke Biddokkes Polda Metro Jaya guna memastikan kesehatan peserta aksi.

Reynold belum mengungkapkan secara gamblang apakah nantinya akan ada pemeriksaan kepada para peserta aksi.

"Saat ini tentu yang kami utamakan adalah keselamatan jiwa raga dari teman-teman Greenpeace yang enam orang itu," katanya.

Sementara itu, Pengacara Publik LBH Jakarta, Daniel Winarta, mengonfirmasi bahwa seluruh aktivis berada dalam kondisi selamat dan mendapatkan bantuan hukum.