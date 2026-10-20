Bentangkan Spanduk Raksasa di Bundaran HI, Enam Aktivis Greenpeace Dibawa ke Polda Metro Jaya

Sejumlah aktifis Greenpeace membentangkan spanduk yang bertema krisis iklim di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (20/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Enam aktivis Greenpeace Indonesia langsung diamankan aparat dan dibawa ke Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/10).
Mereka diamankan usai membentangkan dua spanduk besar di Monumen Patung Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Spanduk itu berisikan protes terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka terkait krisis iklim serta naiknya biaya hidup masyarakat.
Setibanya di bawah, para aktivis diberikan handuk oleh petugas sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam mobil ambulans kepolisian.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP. Hutagalung menuturkan, enam orang tersebut terdiri dari dua perempuan dan empat orang laki-laki.
Keenamnya kini telah dibawa ke Biddokkes Polda Metro Jaya guna memastikan kesehatan peserta aksi.
Reynold belum mengungkapkan secara gamblang apakah nantinya akan ada pemeriksaan kepada para peserta aksi.
"Saat ini tentu yang kami utamakan adalah keselamatan jiwa raga dari teman-teman Greenpeace yang enam orang itu," katanya.
Sementara itu, Pengacara Publik LBH Jakarta, Daniel Winarta, mengonfirmasi bahwa seluruh aktivis berada dalam kondisi selamat dan mendapatkan bantuan hukum.
"Teman-teman climber yang sudah turun saat ini dalam kondisi yang aman, dan saat ini dibawa ke Mapolda Metro Jaya dan didampingi oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD)," kata Daniel.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022