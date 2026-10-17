Sekjen PBB ke Indonesia 17-19 Oktober, Polda Metro Jaya Siapkan Pengaturan Arus Lalu Lintas

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres dijadwalkan bertandang ke Indonesia pada 17-19 Oktober 2026. Untuk memastikan kelancaran mobilitas tamu negara tersebut, Polda Metro Jaya menyiapkan pengaturan arus lalu lintas.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melalui keterangan pada akun media sosial @tmcpoldametro mengungkapkan bahwa telah disiapkan skema pengamanan arus lalu lintas Antonio dan rombongannya selama beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya.

”Dalam rangka kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal PBB, Y. M. Antonio Guterres. Kami mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi perjalanan dan menyesuaikan waktu keberangkatan,” bunyi keterangan Ditlantas Polda metro Jaya.

Beberapa ruas jalan yang disiapkan untuk pengalihan arus lalu lintas dan rekayasa lalu lintas secara situasional terdiri atas Jalan Bandara Soekarno Hatta, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M. H. Thamrin, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Perwira, dan Jalan Taman Pejambon.

Selain itu, hal serupa disiapkan di Jalan M. H. Thamrin Sentul, Jalan Bukit Sentul, Jalan Raya Cijayanti, Jalan Babakan-Bojong Koneng, Jalan Gunung Batu, Jalan Prabowo-Cisadon, Jalan Raya Sirkuit Sentul, serta Jalan Anyar. Seluruh ruas jalan tersebut akan dilalui Antonia dan rombongan dalam beberapa agenda.

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”Penutupan jalan dilakukan sementara hanya saat rangkaian kendaraan melintas dan akan langsung dibuka kembali setelah rangkaian lewat,” lanjut Ditlantas Polda Metro Jaya.