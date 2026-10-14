Polisi Tangkap 9 Orang dalam Operasi Sarang Narkoba di Bekasi

JawaPos.com - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota menangkap sembilan orang dan menyita 12 paket diduga sabu dalam Operasi Sarang Narkoba di kawasan Rama Plaza, Kota Bekasi.

Kasat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota Kompol Untung Riswaji mengatakan operasi tersebut dilakukan di dua rumah yang berdekatan di wilayah Pondok Gede dan Pondok Melati setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi dan penyalahgunaan narkotika.

“Informasi masyarakat menjadi dasar penting bagi kami untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan pendalaman, anggota melaksanakan penindakan secara terukur dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan di lokasi,” kata Untung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untung menjelaskan penindakan dimulai sekitar pukul 17.00 WIB pada Senin (13/10) dengan mengamankan tujuh orang di depan sebuah rumah.

Sekitar 10 menit kemudian, petugas mengamankan seorang pria berinisial MST alias Paman dan menemukan sembilan paket diduga sabu.

Selanjutnya, pada pukul 17.30 WIB, polisi mengamankan seorang pria berinisial YBR alias Macan di rumah lain yang berdekatan dengan barang bukti tiga paket diduga sabu.

Polisi menduga MST dan YBR berperan sebagai pengedar narkotika.

Adapun keduanya kini menjalani proses penyidikan lebih lanjut.