Insiden Pembunuhan Polisi di Mako Polairud, Penyidik Polda Mulai Dalami Kronologi Versi Pelaku

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan keterangan terkait dengan aksi massa dan sejumlah kegiatan di Jakarta dan sekitarnya hari ini (27/8). (Polri)
JawaPos.com - Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya mulai mendalami kronologi penembakan antaranggota Polri yang menewaskan Laurentius Valdo Fernandez Lawai di Mako Polairud Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Polisi kini memeriksa secara intensif tersangka Bharada Andika Rahmadani guna mengupas tuntas fakta di balik insiden tragis tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban yang bertugas di Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri itu.
"Kami menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya salah satu anggota Polri. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini," ujarnya pada Minggu (18/10).
Pihak kepolisian memastikan proses hukum atas peristiwa maut yang terjadi pada Jumat (16/10) sekitar pukul 05.30 WIB tersebut berlangsung transparan.
Pelaku Ditahan, Polda Metro Jaya Tegaskan Proses Hukum Akuntabel
Saat ini, tersangka Andika Rahmadani yang juga bertugas di bagian Pamperslog Ditpoludara telah ditangkap dan ditahan di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
"Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Penyidik terus mendalami rangkaian peristiwa tersebut guna mengungkap fakta dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Budi.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan insiden ini dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel kepada publik. Setiap perkembangan bakal dipublikasikan berdasarkan temuan yang terverifikasi.
Kronologi Berdasarkan Keterangan Awal Pelaku
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