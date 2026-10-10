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Ryandi Zahdomo
Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.26 WIB

Bank Jakarta-PAM Jaya Bakal IPO di Pasar Modal, Pemprov DKI Pegang Saham Mayoritas

Ilustrasi PAM Jaya. (Istimewa) - Image

Ilustrasi PAM Jaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Bank Jakarta dan PAM Jaya dijadwalkan melantai di bursa saham melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO).

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan tetap memegang kepemilikan saham mayoritas di kedua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis tersebut. 

Langkah pelepasan saham ke publik ini diambil guna mendorong transparansi dan tata kelola perusahaan yang profesional, tanpa mengorbankan kendali pemerintah daerah atas pelayanan publik warga Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, masuknya investor publik tidak akan mengurangi wewenang Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan arah kebijakan strategis kedua BUMD tersebut.

Untuk memperkuat posisi tersebut, kepastian status pemegang saham mayoritas akan dikunci secara sah melalui payung hukum regulasi daerah.

"Untuk IPO, baik Bank Jakarta maupun PAM Jaya, dua-duanya DKI harus mayoritas. Ketentuan ini diatur dalam Perda yang kita usulkan, sehingga tidak ada ruang pengalihan pengelolaan atau kewenangan kepada pihak lain," ujar Pramono saat meninjau pembangunan jalan tembus Pulogadung–Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Melalui status perusahaan terbuka (tbk), Bank Jakarta dan PAM Jaya diwajibkan memenuhi prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola pasar modal.

Meski demikian, pemenuhan fungsi pelayanan publik, seperti penyediaan layanan perbankan dan pasokan air bersih bagi warga Jakarta, tetap menjadi prioritas utama yang dikendalikan pemerintah.

DPRD DKI Jakarta Siapkan Empat Ranperda

Rencana kedua perusahaan itu melantai di bursa saham ini berjalan selaras dengan penataan landasan hukum BUMD.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pidato Gubernur terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Editor: Bayu Putra
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