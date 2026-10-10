Bank Jakarta-PAM Jaya Bakal IPO di Pasar Modal, Pemprov DKI Pegang Saham Mayoritas

Ilustrasi PAM Jaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Bank Jakarta dan PAM Jaya dijadwalkan melantai di bursa saham melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO).
Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan tetap memegang kepemilikan saham mayoritas di kedua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis tersebut.
Langkah pelepasan saham ke publik ini diambil guna mendorong transparansi dan tata kelola perusahaan yang profesional, tanpa mengorbankan kendali pemerintah daerah atas pelayanan publik warga Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, masuknya investor publik tidak akan mengurangi wewenang Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan arah kebijakan strategis kedua BUMD tersebut.
Baca Juga:Ikut Merasa Kehilangan, Gubernur Jakarta Pramono Anung Kenang Guruh Soekarno Putra Lewat Karya
Untuk memperkuat posisi tersebut, kepastian status pemegang saham mayoritas akan dikunci secara sah melalui payung hukum regulasi daerah.
"Untuk IPO, baik Bank Jakarta maupun PAM Jaya, dua-duanya DKI harus mayoritas. Ketentuan ini diatur dalam Perda yang kita usulkan, sehingga tidak ada ruang pengalihan pengelolaan atau kewenangan kepada pihak lain," ujar Pramono saat meninjau pembangunan jalan tembus Pulogadung–Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Melalui status perusahaan terbuka (tbk), Bank Jakarta dan PAM Jaya diwajibkan memenuhi prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola pasar modal.
Meski demikian, pemenuhan fungsi pelayanan publik, seperti penyediaan layanan perbankan dan pasokan air bersih bagi warga Jakarta, tetap menjadi prioritas utama yang dikendalikan pemerintah.
Rencana kedua perusahaan itu melantai di bursa saham ini berjalan selaras dengan penataan landasan hukum BUMD.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pidato Gubernur terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022