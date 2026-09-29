Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ DKI Jakarta Cair ke 216 Ribu Warga, DPRD Minta Tepat Sasaran

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta resmi mencairkan tiga program bantuan sosial yakni Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) kepada 216.993 warga pada September 2026.

Penyaluran anggaran bernilai puluhan miliar rupiah ini memicu sorotan dari legislatif agar proses distribusi berjalan transparan dan tepat sasaran.

Berdasarkan data Pemprov DKI, rincian penerima manfaat bulan ini mencakup 26.177 penerima KAJ, 170.016 penerima KLJ, serta 20.800 penerima KPDJ.

Pencairan ini merupakan bagian dari alokasi besar APBD TA 2026 yang dikucurkan untuk menjaga kesejahteraan warga Jakarta.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana

menginstruksikan seluruh jajaran eksekutif untuk memperketat pengawasan penyaluran bansos.

Ia meminta jajaran terkait, mulai dari jajaran kepala daerah hingga petugas di tingkat tapak, memastikan tidak ada kekeliruan data penerima.

"Pencairan bansos bulan September ini harus tepat sasaran. Oleh karena itu, baik Mas Gubernur (Pramono Anung), sampai ke dinas-dinas terkait terutama Dinsos dan Disdik, hingga petugas di lapangan perlu memastikan keakuratannya agar bansos tersebut hanya diberikan kepada warga yang berhak demi manfaat yang berkeadilan," ujar Justin, Selasa (29/9).

Hasil Evaluasi Panjang Parlemen Kebon Sirih Justin menegaskan bahwa tahapan pencairan bansos bulan ini bukan proses yang instan. Langkah ini melewati pembahasan intensif di Parlemen Kebon Sirih sejak Juli 2026 melalui Rapat RKPD-P, dilanjutkan KUA-PPAS Perubahan pada Agustus, hingga pengesahan Rancangan-APBD-Perubahan pada September 2026.