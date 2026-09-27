DPRD DKI Jakarta Minta OMC Jabodetabek Tepat Sasaran Atasi Kekeringan

Petugas darat memasukan garam untuk penyemaian garam (NaCl) saat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Bandara Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (22/09/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengingatkan agar pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Jabodetabek benar-benar tepat sasaran dan maksimal.
Sebab, langkah untuk mengatasi kekeringan di Jabodetabek itu dibiayai oleh APBD DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan Bang Kent, sapaan akrab Kenneth usai memantau pelaksanaan OMC di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan baru-baru ini.
Kegiatan itu melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kenneth menilai, penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat harus dipastikan tepat sasaran dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
"Sebagai Anggota Dewan, tentunya saya wajib mengawal kegiatan ini karena OMC (Operasi Modifikasi Cuaca) ini menggunakan dana APBD DKI Jakarta yang dihimpun dari skema uang rakyat. Kita harus kawal dan pastikan pelaksanaannya berjalan sebaik-baiknya,” kata Kenneth kepada wartawan, dikutip Minggu (27/9).
Dalam kunjungannya, Kenneth juga melihat langsung kesiapan teknis, termasuk bahan yang akan digunakan untuk proses penyemaian awan.
Dalam pelaksanaan OMC kali ini, bahan yang digunakan berbeda dari operasi sebelumnya.
Jika sebelumnya menggunakan natrium klorida (NaCl) dalam bentuk cair, pada operasi 25 September petugas menyiapkan NaCl berbentuk bubuk atau powder dengan total mencapai 1 ton.
"Harapan kami hasilnya bisa maksimal sehingga curah hujan yang turun cukup banyak untuk menekan kekeringan sekaligus polusi udara di DKI Jakarta," jelasnya.
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