Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Rabu, 30 September 2026 | 22.15 WIB

KAI Commuter Blacklist Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Jakarta Kota-Nambo

Rangkaian kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek melintas di sekitar stasiun Batu Ceper, Rabu (23/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Rangkaian kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek melintas di sekitar stasiun Batu Ceper, Rabu (23/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Petugas KAI Commuter mengamankan terduga pelaku kekerasan seksual yang beraksi di dalam Commuter Line No. 1528 relasi Jakarta Kota-Nambo pada Senin (28/9).

Penangkapan dilakukan setelah sesama penumpang melaporkan insiden tersebut kepada petugas pengamanan yang bersiaga.

Video peristiwa ini viral di media sosial pada Rabu (30/9). Dalam rekaman tersebut, korban terlihat terduduk di kursi penumpang sembari menangis ketakutan dan gemetaran, sementara sejumlah penumpang lain merespons dengan memaki terduga pelaku.

Diperiksa di Stasiun Lenteng Agung

Menerima laporan dari pengguna, Petugas Pengamanan Kereta (PAM Walka) dan Petugas Pengamanan Stasiun langsung bergerak mengamankan terduga pelaku.

Kedua belah pihak kemudian digiring ke Pos Pengamanan Stasiun Lenteng Agung untuk proses pemeriksaan lanjutan.

Berdasarkan hasil interogasi oleh petugas di lokasi, terduga pelaku secara terbuka mengakui perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukannya terhadap korban.

Sanksi Tegas dan Sistem Blacklist CCTV Analytics

Public Relations Manager KAI Commuter Leza Arlan menyayangkan berulangnya insiden kekerasan seksual di lingkungan transportasi publik. Pihaknya menegaskan komitmen nol toleransi terhadap segala bentuk tindakan kriminalitas.

"Sebagai langkah pencegahan, KAI Commuter akan memasukkannya ke dalam daftar hitam (blacklist) pada sistem CCTV Analytics KAI Commuter agar pelaku tidak dapat menggunakan layanan Commuter Line kembali," ujar Leza, Rabu (30/9).

Pendampingan Hukum bagi Korban

KAI Commuter memberikan apresiasi tinggi kepada para penumpang yang tanggap dan berani melaporkan kejadian tersebut. Pihak operator menjamin rasa aman seluruh pengguna moda transportasi KRL.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Viral Curhat Pelamar Kerja di Surabaya, Diduga Alami Pelecehan Seksual Saat Interview HRD - Image
Surabaya Raya

Viral Curhat Pelamar Kerja di Surabaya, Diduga Alami Pelecehan Seksual Saat Interview HRD

Jumat, 18 September 2026 | 22.17 WIB

Grab Buka Suara Soal Viral Driver Ojol Diduga Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bekasi - Image
Jabodetabek

Grab Buka Suara Soal Viral Driver Ojol Diduga Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bekasi

Sabtu, 12 September 2026 | 23.55 WIB

Habib Mahdi Ungkap Kondisi Terkini Sejumlah Korban Pelecehan Seksual Syekh Ahmad Al Misry - Image
Entertainment

Habib Mahdi Ungkap Kondisi Terkini Sejumlah Korban Pelecehan Seksual Syekh Ahmad Al Misry

Rabu, 9 September 2026 | 05.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore