Habib Mahdi Ungkap Kondisi Terkini Sejumlah Korban Pelecehan Seksual Syekh Ahmad Al Misry

JawaPos.com - Kondisi sejumlah korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat Syekh Ahmad Al Misry mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Habib Mahdi, yang mendampingi sejumlah korban, mengatakan mereka secara perlahan mulai kembali menjalani aktivitas dan berusaha membangun interaksi dengan lingkungan sekitar.

Habib Mahdi mengatakan proses pemulihan para korban tentu tidak berlangsung singkat. Trauma dan tekanan psikologis yang mereka alami membuat pendampingan harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

"Alhamdulillah para korban sudah lebih baik keadaannya walaupun kita terus bimbing mereka, kita dampingi mereka," kata Habib Mahdi saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (8/9).

Ia mengungkapkan, beberapa korban mulai kembali menata hidup mereka. Beberapa dari mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Baca Juga:DJ Katty Butterfly Tetap Dipaksa Tampil di Kelab Malam Bandung Padahal Kondisinya Drop

"Ada yang sudah mau kuliah, ada yang sudah mulai berkomunikasi dengan sesama," ujarnya.

Perkembangan tersebut menjadi hal yang menggembirakan setelah para korban sebelumnya sempat mengalami tekanan psikologis yang sangat berat. Proses untuk mengembalikan kondisi mereka seperti semula membutuhkan waktu cukup lama.

"Korban ini kan mengalami depresi yang sangat luar biasa. Jadi kita nggak bisa seperti membalik tangan, mesti proses dan sebagainya," tutur Habib Mahdi.

Selain kembali menjalani pendidikan, korban lainnya ada yang baru berani membuka diri terhadap lingkungan dan melakukan interaksi sosial.