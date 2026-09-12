Grab Buka Suara Soal Viral Driver Ojol Diduga Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bekasi

JawaPos.com - Grab Indonesia buka suara terkait viralnya laporan dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan seorang pria mengenakan jaket ojek online (ojol) di kawasan Rawasapi, Jatimulya, Kabupaten Bekasi.

Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan telah menyebar secara luas di media sosial. Grab menyatakan telah menerima laporan secara langsung dari pihak pelapor.

Perusahaan penyedia layanan transportasi daring itu juga tengah melakukan penelusuran untuk mengetahui lebih lanjut dugaan keterlibatan pengemudi dalam kasus tersebut.

“Kami turut prihatin atas laporan yang disampaikan. Kami telah menerima laporan tersebut secara langsung dari pihak pelapor dan saat ini sedang melakukan penelusuran lebih lanjut melalui tim terkait,” tulis akun Threads Grab Indonesia, dikutip Sabtu (12/9).

Dalam rekaman CCTV yang beredar terlihat seorang pria mengenakan jaket ojol berada di sekitar lokasi kejadian pada Jumat (11/9) siang. Dalam rekaman tersebut, terlihat dua anak perempuan sedang bermain di kawasan tersebut.

Pria itu kemudian terlihat mendekati salah satu anak dan membawanya ke sebuah gang. Anak tersebut diduga menjadi korban pelecehan seksual.

Dalam rekaman, korban tampak melakukan perlawanan dengan memberontak sebelum pria tersebut meninggalkan lokasi.

Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak itu kini telah ditangani kepolisian. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi serta memastikan identitas dan keterlibatan pria yang terekam dalam CCTV tersebut.